Il Governo Conte ha giurato al Quirinale

ROMA, 1 GIUGNO - Il governo Conte ha prestato giuramento al Quirinale oggi pomeriggio alle 16. Nasce così l'esecutivo M5S-Lega.



Il Presidente del Consiglio sarà l'avvocato Giuseppe Conte, vicepremier saranno Luigi Di Maio (che assumerà anche l'incarico di ministro dello Sviluppo Economico e Lavoro) e Matteo Salvini, prossimo Ministro degli Interni. Conte è il primo premier nato a sud di Roma da oltre 30 anni (l'ultimo fu Ciriaco De Mita).



A sedersi in via XX settembre, sede del Ministro dell'Economia, sarà Giovanni Tria. L'uomo all'inizio indicato per questo ruolo, Paolo Savona, andrà al Ministero degli Affari Europei. L'altro ruolo fondamentale per i rapporti internazionali, gli Esteri, saranno coperti da Enzo Moavero Milanesi.



Riccardo Fraccaro, inizialmente tra i nomi pentastellati per la Presidenza della Camera, si occuperà dei Rapporti con il Parlamento. Alla Difesa ci sarà Elisabetta Trenta, mentre alla Giustizia Alfonso Bonafede (una delle figure più in vista del Movimento 5 Stelle).



Giulia Bongiorno, avvocato di Giulio Andreotti nel processo di Palermo di oltre vent'anni fa, sarà Ministro della Pubblica Amministrazione. Giulia Grillo, ormai ex capogruppo alla Camera del Movimento, avrà il Ministero della Salute.



Alberto Bonisoli succederà a Franceschini come Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. Marco Bussetti, invece, sostituirà Valeria Fedeli al Ministero dell'Istruzione. Sergio Costa sarà Ministro dell'Ambiente.



Danilo Toninelli, ex capogruppo a Palazzo Madama dei pentastellati, si occuperà dei Trasporti e delle Infrastrutture. Gian Marco Centinaio, leghista, sarà a capo del Ministero dell'Agricoltura.



Lorenzo Fontana, leghista originario di Verona, sarà Ministro ai Disabili e alla Famiglia (nuovo ministero). Del Sud si occuperà Barbara Lezzi. Infine, Erika Stefani sarà Ministro degli Affari Regionali.



Stamattina le borse e lo spread hanno reagito piuttosto bene alla fine della crisi politica italiana; saluti e auguri di buona fortuna sono arrivati da Angela Merkel e dalla Commissione Europea.

fonte immagine repubblica.it



De Rosa Danilo