Il Gruppo Labelys sbarca in Italia

Il Gruppo Labelys, leader europeo nella progettazione, stampa e commercializzazione di etichette adesive ad alto valore aggiunto, annuncia il lancio di Labelys.it, la nuova piattaforma e-commerce con un'offerta innovativa e un servizio di consulenza personalizzato per il mercato italiano. L’ingresso in Italia concretizza ulteriormente la strategia di espansione europea messa in atto dal Gruppo che, con 19 siti produttivi in Francia, Italia, Spagna e Svizzera, impiega, ad oggi, circa 1.000 dipendenti. Fondato in Francia nel 2016, in pochi anni ha messo a segno una crescita straordinaria, raggiungendo un fatturato complessivo di oltre 170 milioni di euro grazie a 8.000 clienti attivi in Europa.



“L’ingresso in Italia rappresenta un importante step del nostro percorso di internazionalizzazione”, afferma Grégoire Desmettre, Presidente del Gruppo Labelys. “Siamo certi che i clienti italiani apprezzeranno il servizio di alta qualità che siamo in grado di offrire grazie alla nostra esperienza specializzata nel mondo delle etichette e al costante impegno in innovazione e sostenibilità”.



Una piattaforma dedicata al mercato italiano

Il nuovo shop online Labelys.it è stato progettato per rispondere alle specifiche esigenze del mercato italiano, affiancando a una vasta gamma di prodotti standard la possibilità di richiedere preventivi su misura per lavorazioni speciali. L’e-commerce si rivolge a rivenditori, professionisti delle arti grafiche e aziende di settori specifici, soddisfacendo le necessità anche di piccole realtà imprenditoriali indipendenti, molto diffuse in Italia soprattutto nel mondo del food & beverage. Online è possibile ordinare anche piccole quantità a partire da 25 pezzi, con prezzi che si confermano competitivi anche per grandi tirature fino a 20.000 etichette, con opzioni quali stampa multi-modello. Tra i plus, la possibilità di scegliere il numero di etichette per bobina e di richiedere finiture particolari come plastificazioni opache o lucide.



Consulenza e servizi a valore aggiunto

Labelys.it non è solo un sito di vendita online, ma un vero e proprio partner per i clienti. Un elemento distintivo, infatti, è il servizio di consulenza a valore aggiunto con un team dedicato che guida gli utenti nella scelta delle soluzioni più adatte alle singole esigenze. A questo si aggiunge il configuratore online che fornisce rapidamente preventivi per etichette standard, servizi di ristampa e archiviazione file.



Applicazioni settoriali

L’offerta di Labelys.it comprende soluzioni specifiche per vari settori merceologici. Ad esempio, le etichette per miele, marmellate e creme spalmabili sono resistenti alla colatura, mentre quelle per vini e distillati possono essere nobilitate su carta patinata e non patinata di alta gamma. Le etichette per birra sono progettate per resistere al freddo e alla condensa, e quelle per olio sono realizzate con supporti che resistono a sostanze grasse e umidità.



Innovazione tecnologica e sostenibilità

Il Gruppo Labelys si distingue per le sue prestazioni industriali avanzate e per l’impegno costante nell'innovazione. Nei propri siti produttivi, infatti, utilizza le più avanzate tecnologie di stampa e finitura, dalla flessografia al taglio laser, offrendo prodotti di qualità eccezionale a prezzi competitivi, anche per piccole tirature. L'attenzione all'ambiente è un altro punto forte di Labelys. Tutti gli stabilimenti del Gruppo aderiscono attivamente a iniziative di responsabilità sociale d'impresa (RSC). Inoltre, le piattaforme online di Labelys permettono di stampare etichette su supporti eco-responsabili, riciclati, biodegradabili o provenienti da fonti sostenibili.