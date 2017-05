Il kamikaze di Manchester è Salman Abedi, 23 anni noto alla polizia

Manchester, 23 maggio 2017 - Il kamikaze che ha sconvolto il mondo con l'attenato di ieri a Manchester è Salman Abedi che, secondo quanto riferito dal Telegraph, è nato a Manchester nel 1994 ed è il terzo di quattro figli di una coppia di rifugiati libici scappati in Gran Bretagna durante il regime di Muammar Gheddafi.

La madre, Samia Tabbal, 50 anni, ed il padre, Ramadan Abedi, agente di sicurezza, sono nati in Libia e, una volta emigrati in Gran Bretagna, hanno vissuto prima a Londra per poi trasferirsi nell'area di Fallowfield, a sud di Manchester, dove si sono stabiliti da più di dieci anni.

La cittadina è, peraltro, il luogo dove oggi, secondo le prime indiscrezioni, era stato effettuato un arresto a seguito dell'attentato.

Una sorella del kamikaze, la giovane diciottenne Jomana, dopo aver frequentato il liceo di Whalley Range, dal 2013 lavora nella moschea di Didsbury. La ragaza, che avrebbe due profili Facebook, affermerebbe di essere di Tripoli e di avere molti legami con la Libia. Non mancano, nel suo profilo, esortazioni a indossare il velo islamico.

Secondo notizie non confermate, prima che Abedi fosse fermato dalla polizia, i genitori e i due figli più grandi sarebbero tornati in Libia.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.ilquotidiano.net