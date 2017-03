Il leader dell\'opposizione russa, Alexei Navalny, fermato dalla polizia durante una manifestazione

MOSCA, 26 MARZO - Alexei Navalny, leader dell’opposizione in Russia, è stato fermato dalla polizia durante la manifestazione anticorruzione a Mosca. Navalny è stato caricato su un pulmino della polizia e la folla lo ha assaltato urlando "fascisti, liberatelo".

La tensione - secondo quanto riportato dagli inviati dell'ANSA sul posto - è altissima e oltre al fermo dell'oppositore si registrerebbero diversi altri fermati. Dalle prime informazioni, tafferugli sarebbero in corso anche a San Pietroburgo. Oltre a Mosca, la manifestazione anticorruzione era prevista in un centinaio di città del Paese, ma in 72 le autorità locali hanno negato il permesso.Navalny ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali. Secondo siti dell'opposizione il corteo a Novosibirsk in Siberia ha visto la partecipazione di circa duemila persone, mentre i manifestanti erano circa 1.500 in altre due città della regione, Krasnoyarsk e Omsk. A Mosca severi controlli di polizia intendono scoraggiare i possibili manifestanti.

Fonte immagine repstatic



Claudia Cavaliere