Il Liceo classico \'Telesio\' di Cosenza ospite da Augias su Rai tre

COSENZA 03 GIUGNO - Domani il Liceo Classico 'B. Telesio' di Cosenza con una rappresentanza di studenti accompagnati dalla professoressa Antonella Giacoia, italianista e direttore della Biblioteca 'S. Rodotà' del Liceo, e dal Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, parteciperà alla trasmissione telelvisiva “Quante storie” condotta da Corrado Augias in onda su Rai 3 alle ore 12.45.

Ospiti in studio saranno Luisella Costamagna, giornalista, editorialista de Il Fatto Quotidiano e de La Verità, per cui cura la rubrica domenicale Gli Oscar della settimana e scrittrice e David Bidussa, scrittore (ha scritto sull’ebraismo, sul sionismo, sul movimento socialista francese e sulla Repubblica di Vichy) giornalista, saggista.La trasmissione è un appuntamento quotidiano con Corrado Augias per discutere di stretta attualità, di cultura, di politica e di storie che cambiano il nostro Paese. Il popolare giornalista e scrittore affronta, ogni giorno, diverse tematiche con il contributo di grandi ospiti, in un viaggio quotidiano alla scoperta degli italiani.In studio, un pubblico speciale sempre diverso: studenti e docenti di licei, Università, Accademie d’arte e musicali che diventano protagonisti ed interagiscono con domande, curiosità ed osservazioni.Il Dirigente Scolastico, ing. Iaconianni ha così commentato: «In questi dieci anni di attività la trasmissione televisiva di Augias nelle sue circa 1500 puntate ha ospitato studenti di ogni parte d'Italia ed il Liceo Classico 'Telesio' non poteva mancare. Domani ci presenteremo all'Italia con i nostri studenti, con i loro interventi, con le loro curiosità, mostrando il volto migliore del Mezzogiorno. Il volto di una terra - ha continuato il preside - che è fatta di giovani brillanti e che con spirito di sacrificio e voglia di riscatto raggiungono eccellenti traguardi. Ringrazio la prof.ssa Giacoia che con dedizione ed attaccamento alla nostra scuola ha seguito questi studenti ed ancora stamane impartiva loro direttive circa gli ospiti presenti in studio, già conosciuti dai nostri studenti. Non nego - ha concluso Iaconianni - una certa emozione, perché negli anni da Augias, è capitato di sentire ragionare di letteratura, storia e filosofia: Luis Sepulveda, Andrea Camilleri, Giulio Giorello, Umberto Eco, Luciano Canfora, Miriam Mafai, Eva Cantarella, Claudio Magris, Dacia Maraini, Antonio Scurati; Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Dario Fo e Franca Rame, Francesco de Gregori, Mario Monicelli; Umberto Veronesi, Carlo Flamigni, Edoardo Boncinelli, Danilo Mainardi, solo per dirne alcuni. Un appuntamento importante al quale la presenza dei nostri studenti darà certamente un valore aggiunto!»#iovadoaltelesio #unascuolameravigliosa