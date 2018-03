Il Liverpool alza la posta per Salah: 228 milioni per il cartellino dell\'ex giocatore della Roma

ROMA, 20 MARZO 2018 - 228 milioni. Questo è il prezzo fissato dal Liverpool per lasciare andare l'ex giocatore della Roma, Mohamed Salah, verso nuove avventure. A dare l'annuncio è il quotidiano britannico "Sun", che parla dell'interesse dei top club europei - Real, Barcellona e Psg tra tutti - per l'attaccante egiziano.

Nelle intenzioni di Jurgen Klopp c'è la volontà di evitare un nuovo "caso Coutinho", passato al Barcellona durante l'ultimo mercato autunnale. Salah è uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione di Premier League, con 28 gol in 31 partite.

Secondo il tabloid inglese, il Real avrebbe avanzato un'offerta economica ai Reds, con la contropartita tencica di Lucas Vázquez. Nelle ultime ore, anche il Barcellona si sarebbe mosso

Nelle intenzioni del club, il prezzo richiesto dovrebbe spaventare i potenziali acquirenti. Nel calcio, però, non ci sono futuri prevedibili e, in caso di vendita, i Reds realizzerebbero una plusvalenza stratosferica. Salah è stato comprato dalla Roma a 42 milioni di euro, più 8 di bonus, l'estate scorsa e il prezzo di vendita supererebbe quello record pagato dal Psg per Neymar (222 milioni).

Daniele Basili

immagine da liverpoolfc.com