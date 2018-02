Il lupo di Wall Street: la storia vera che appassiona gli investitori

Esce nel 2014 uno dei film che in modo più appassionante raccontano la vita di chi lavora in borsa. The Wolf of Wall Street narra la vita di Jordan Belfort, un uomo che è entrato nella storia grazie alla sua genialità, in grado di fare soldi con prodotti per altri del tutto inutili. Il film è tratto dal libro che porta il medesimo titolo, nel quale Jordan Belfort racconta la storia dei successi della sua vita.

Come avere successo negli affariIl film, così come il libro, è totalmente narrato in prima persona. Ci permette quindi di vedere la vita di Belfort con i suoi stessi occhi. Stiamo quindi parlando di una visione “particolare” degli avvenimenti, poiché è lo stesso attore principale che ce li narra, non uno spettatore esterno. Buona parte degli eventi risultano quindi abilmente “romanzati”, nonostante si tratti di una storia vera. Per certi versi stiamo parlando di fatti possibili solo negli anni ’90, poiché oggi un simile exploit sarebbe quanto meno difficile da realizzare, seppur con abilità simili a quelle di Belfort. Il personaggio è infatti dotato di un fascino e di una parlantina tali da riuscire ad affabulare chiunque.Come si vende un personaggioLa vita rocambolesca di Jordan Belfort gli ha permesso di guadagnare cifre da capogiro nel corso degli anni ’90, fatto a cui è seguito un ovvio crollo finanziario. Belfort si è però saputo rialzare, tanto che oggi insegna agli altri come guadagnare, come rendere le proprie capacità redditizie al massimo. Oltre ad aver preso parte a diverse avventure finanziarie, tra cui l’iniziale abilità nel vendere le cosiddette Penny Stocks, Belfort ha lavorato come consulente per un ampio numero di società pubbliche e ha collaborato con diversi quotidiani e riviste di tipo economico. Negli ultimi anni il lupo di wall street opera soprattutto “vendendo” se stesso e i suoi metodi per diventare una persona vincente. La storia della sua vita è infatti narrata in due libri di successo e in un film di Scorsese. Oltre a questo Belfort tiene seminari in tutto il mondo su come riuscire a potenziare le proprie possibilità in ambito imprenditoriale e finanziarioUna vita sopra le righeNelle narrazioni che riportano la vita del lupo di wall street si può notare come il personaggio sia del tutto particolare. Nel corso degli anni si susseguono idee geniali e momenti di pura follia, durante i quali i guadagni vengono sperperati in feste, bella vita, droghe e qualsiasi tipo di eccesso. Ciò che possiamo leggere tra le righe riguarda il fatto che nonostante Belfort sia in grado di guadagnare cifre elevatissime e anche di rialzarsi dopo ogni colpo che la vita gli infligge, in realtà ciò che non riesce ad ottenere è la felicità, per certi versi ciò che tutti noi cerchiamo nel corso di tutta la nostra vita. Il messaggio che possiamo trarre da Belfort è quello che la genialità non è sufficiente per riuscire ad avere una vita felice.