Il Maestro Vince Tempera apre la Stagione Senza Confini del Teatro della Quattordicesima

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Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro della Quattordicesima, il nuovo punto di riferimento culturale e artistico situato in via Oglio 18, nel quartiere Corvetto, diretto da Pietro Froiio (Direttore) e Simone Ranieri (Direttore Artistico).

A inaugurare la programmazione sarà un appuntamento musicale d'eccezione in programma sabato 7 novembre 2026 alle ore 19:30: lo spettacolo "Da Fellini a Tarantino", guidato e interpretato dall'inconfondibile Maestro Vince Tempera.

Il Concerto sarà impreziosito da numerosi omaggi a Fellini, Sergio Leone, Totò, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov, Riz Ortolani, proiezioni di film-cult che hanno fatto la storia del cinema, come La Dolce Vita, La strada, Il Padrino, Giù la Testa, C’era una Volta il West, Metti Una Sera a Cena, Profondo Rosso, e da aneddoti raccontati dal M° Vince Tempera.

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L'evento promette di trascinare il pubblico in un percorso affascinante e multisensoriale attraverso la storia della grande musica da film. Sul palco, il Maestro Tempera accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra le più celebri colonne sonore italiane premiate agli Oscar, alternando l'esecuzione dal vivo a preziosi racconti di retroscena, aneddoti e contributi visivi.

Non solo un omaggio ai capolavori immortali dei maestri del cinema italiano, ma una vera e propria celebrazione del talento nostrano e della capacità della musica di trascendere il grande schermo, arrivando dritta al cuore degli spettatori.

I biglietti per assistere all'evento inaugurale del 7 novembre 2026 sono già disponibili sul sito ufficiale del teatro (teatrodellaquattordicesima.it), dove è possibile consultare l'intero calendario della stagione 2026/2027.