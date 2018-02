Il ministro Lorenzin sui vaccini: "A gennaio 164 casi di Morbillo e due morti"

ROMA, 23 FEBBRAIO - "Vaccinarsi è l'unica possibilità per stare bene. Bisogna vaccinare i bambini e mettere in sicurezza gli adulti che non si sono vaccinati quando erano piccoli". Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è ancora una volta categorico sulla questione vaccini, commentando così, in un'intervista a Grazia, i dati resi noti dal Ministero in relazione a 164 casi di morbillo registrati a gennaio.

"A gennaio 2018 si sono registrati 164 casi di morbillo in Italia, con due morti: una persona di 41 anni e una di 38, per grave insufficienza respiratoria", ha detto la Lorenzin. Il ministro ha poi sottolineato l'elevato numero di ricoveri per complicanze polmonari, battendo ancora sulla necessità di vaccinazione per adulti e bambini.

"Purtroppo - ha continuato - i dati non sono buoni. E questo ci fa capire come le battaglie per la sicurezza richiedano tempo. Non fatevi abbindolare da personaggi che cavalcano posizioni anti-scientifiche: la vaccinazione resta l'unica arma di difesa".

La Lorenzin ha poi concluso che "le cose positive che abbiamo a disposizione non si apprezzano mai abbastanza". "È banale - ha detto - ma è così. Il nostro sistema sanitario è unico al mondo. In Francia e Germania hanno optato per sistemi sanitari misti, ai quali partecipano assicurazioni e fondi. In Italia, invece, offriamo a tutti il meglio che esiste a livello mondiale per cure e assistenza. In piena recessione, negli anni scorsi, ho lottato per garantire l'accesso a terapie innovative per il cancro e l'epatite C".

Claudio Canzone

Fonte foto: biografieonline.it