Il mistero del manager cremonese: scomparso da due settimane a Instabul

SONCINO, 26 MARZO – Le ultime tracce di Alessandro Fiori, manager trentatreenne, risalgono a due settimane fa. Secondo le indagini il giovane di Soncino, in provincia di Cremona, era appena giunto a Instabul, ma da allora non si hanno più notizie sul suo conto.

A denunciare la sua scomparsa è la famiglia. Il padre Eligio Fiori – professionista con esperienza in campo internazionale, titolare dell’azienda di depurazione per la quale lavora anche il figlio come rappresentante commerciale, e presidente del Rotary Club – ha immediatamente preso un volo per la città turca per condurre personalmente una ricerca del figlio. Secondo i familiari, Alessandro era abituato a prendere voli in giornata per mete europee e del Medio Oriente “trovava un volo low cost e partiva, lo faceva spesso. La sua intenzione era rientrare poco dopo”, dichiara il padre. Ma dopo diverso tempo dall’ultima comunicazione, la famiglia si allerta. Entrano dunque in contatto con i suoi amici, vanno a cercarlo nella casa milanese dove viveva da solo, lo chiamano al telefono che risulta irraggiungibile.Allertati i carabinieri della città natale, il padre e la madre cominciano a ricostruirne i movimenti. Scoprono che il figlio aveva preso un volo per la Turchia da Linate, atterrando il 12 marzo. Una volta giunto a Instabul, si era fatto portare in un albergo vicino all’aeroporto da un’auto dell’agenzia con la quale aveva organizzato il viaggio. Il giorno dopo ha visitato la cattedrale di Santa Sofia, ma già dalla sera il suo cellulare risulta spento mentre il portafogli viene successivamente ritrovato vuoto in un cestino della spazzatura. Secondo alcune testimonianze, Alessandro sarebbe stato visto in due locali di Instabul nel pomeriggio di mercoledì 14. Le ultimissime tracce sono fornite dai movimenti bancari: un primo prelievo di duemila euro presso un istituto bancario, un secondo tentativo in un’altra banca non riuscito, perché il tetto massimo di prelievo di contanti non era nettamente inferiore rispetto ai settemila euro che qualcuno vuole prelevare con la carta di credito di Alessandro Fiori.Negli ospedali e negli obitori turchi non c’è traccia del giovane di Soncino. Il padre è comparso nella programma tv “Muge Anli Ile Tatli Sert” (corrispondente al nostro “Chi L’ha Visto?”), appellandosi agli spettatori nella speranza di ritrovare al più presto il figlio. Nel mentre, le autorità locali, la Farnesina, il Consolato generale a Instabul e l’Interpol collaborano per la ricerca del trentatreenne.[Foto: Cremaoggi]