Il nuovo governo festeggia la festa della Repubblica

ROMA, 2 GIUGNO - La Festa della Repubblica sancisce l’esordio del nuovo governo italiano. Il nuovo Premier Giuseppe Conte partecipa, accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella e alla neoministra della Difesa Elisabetta Trena, alla deposizione della corona di alloro sulla tomba del milite ignoto, all’Altare della Patria.

Ai giornalisti che questa mattina hanno atteso il nuovo Premier sulla porta di casa descrive il 2 giugno come «la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti», e aggiunge «Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti».

Nel suo messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, Matterella sottolinea l’importanza dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani. Ricorda poi l’importanza della Costituzione come architrave delle istituzioni e supremo riferimento per tutti.

Alla cerimonia erano presenti anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati.

Fonte immagine: www.teleregionetoscana.tv

Ilaria Bertocchini