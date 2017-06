Il Papa al Quirinale, incontro con Mattarella

ROMA, 10 GIUGNO - Stretta di mano nel cortile del Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e papa Francesco. Mentre sventola sul Quirinale la bandiera dello Stato Pontificio, la banda dei Carabinieri suona l'inno dello Stato Pontificio seguito dall'Inno di Mameli.

Davanti alla sala degli Arazzi, il Papa ha stretto la mano, oltre al presidente Sergio Mattarella, anche al premier Paolo Gentiloni, al ministro Angelino Alfano, al sottosegretario Maria Elena Boschi e agli altri esponenti invitati all'evento che si terrà al Quirinale a conclusione dell'incontro con Mattarella.

"L'Italia e l'insieme dell'Europa - ha detto il Papa nel suo discorso al Quirinale - sono chiamate a confrontarsi con problemi e rischi di varia natura, quali il terrorismo internazionale, che trova alimento nel fondamentalismo; il fenomeno migratorio, accresciuto dalle guerre e dai gravi e persistenti squilibri sociali ed economici di molte aree del mondo; e la difficoltà delle giovani generazioni di accedere a un lavoro stabile e dignitoso, ciò che contribuisce ad aumentare la sfiducia nel futuro e non favorisce la nascita di nuove famiglie e di figli". Il Papa ribadisce quanto sia "urgente la cooperazione internazionale sui migranti".

"Sappiamo di poter trovare nella Chiesa un valido e utile sostegno nella consapevolezza, e ricordo ancora le Sue parole, che 'la reciproca autonomia non fa venire meno, ma esalta, la comune responsabilità per l'essere umano concreto e per le esigenze spirituali e materiali della comunità'", sono state invece le parole del presidente della Repubblica.

I doni scambiati Un'icona raffigurante gli apostoli Pietro e Paolo e un fermaglio di piviale in argento sono i doni che si scambieranno il presidente Sergio Mattarella e Papa Francesco nel corso della visita al Quirinale del Pontefice. Il fermaglio è stato realizzato dal "Nobil collegio degli orafi e argentieri di Roma" sul cui retro è predisposta la struttura per essere agganciato al piviale.

Mentre l’icona è di un autore anonimo datata fine XVII inizio XVIII secolo. Sulla superficie dipinta in tonalità giallo chiara sono raffigurati a figura intera i due apostoli Pietro e Paolo. Al centro, sopra di loro nell'atto di benedirli, è raffigurato il Cristo a mezzobusto nel cielo blu scuro stellato. "Lo terrò carissimo" è stato l’apprezzamento del presidente Mattarella.

Maria Azzarello

credit foto: FarodiRoma