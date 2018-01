Il Papa in volo verso il Cile (video)

A colloquio con alcuni giornalisti in volo verso il Cile, il Papa esprime timore che un incidente possa innescare una guerra nucleare e condivide una foto simbolo.A colloquio con alcuni giornalisti in volo verso il Cile, il Papa esprime timore che un incidente possa innescare una guerra nucleare e condivide una foto simbolo.stify;">ROMA 15 GENNAIO - L' aereo dell'Alitalia con a bordo il Papa è decollato questa mattina dall'aeroporto di Roma-Fiumicino alle 8.55 alla volta di Santiago del Cile, dove atterrera' dopo quasi 16 ore di volo, intorno alla mezzanotte di oggi, le ore 20.10 locali.

All'arrivo all'aeroporto di Roma-Fiumicino il Papa è stato accolto da autorità religiose e civili. Sorridente, con la consueta borsa nera tenuta stretta nella mano sinistra ed appoggiandosi con la destra sul corrimano della scaletta dell'aereo, Papa Francesco ha quindi raggiunto il portellone di ingresso del Boeing. Arrivato in cima, prima di entrare nell'aereo, ha salutato le due hostess ed il comandante del volo che lo stavano attendendo. Subito dopo, il Papa si e' quindi voltato verso tutti gli altri presenti per salutarli con un cenno della mano.

La partenza

Prima di lasciare il Vaticano in un tweet Francesco ha chiesto di essere accompagnato con la preghiera in questo suo viaggio in Cile e Perù. All'aeroporto della capitale cilena, nella cerimonia di benvenuto non sono previsti discorsi perchè l'incontro con le autorita' al Palazzo della Moneda è previsto per domani. Nella capitale cilena il Papa sara' accolto dalla Presidente uscente della Repubblica, ma ancora in carica, la socialista Michelle Bachelet. Quindi il trasferimento alla Nunziatura apostolica, dove Francesco alloggera' nel suo soggiorno a Santiago. In Cile, oltre alla capitale, il Pontefice visitera' le citta' di Temuco, a Sud, dove incontrera' le popolazioni indigene Mapuche, e Iquique, nel Nord minerario. In Peru', dove arrivera' giovedi' sera, sara' nella capitale Lima, nell'amazzonica Puerto Maldonado e a Trujillo, sulla costa del Pacifico, colpita l'anno scorso dalle inondazioni di 'El Nino'. Il rientro a Roma è previsto per lunedi' 22.

I Papi in Cile e Perù

Sia il Cile che il Perù sono stati visitati in precedenza da Papa Giovanni Paolo II: il Cile nel 1987, il Peru' due volte, nell'85 e nell'88. Papa Francesco ha vissuto un anno e mezzo in Cile nel noviziato dei Gesuiti e prima di diventare Papa ha visitato anche il Perù.



E’ iniziato il 22 Viaggio Apostolico Internazionale del Papa in Cile e Peru'. A bordo del B777 dell' Alitalia che dovrebbe atterrare a Santiago intorno alle 20.00 ora locale Francesco ha fatto distribuire dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke, ai 70 giornalisti al seguito, una foto scattata a Nagasaki dopo l'esplosione della bomba atomica del '45 con, sul retro, la firma e la scritta: “…il frutto della guerra”; nella didascalia si sottolinea la “disperazione del bambino, espressa nel gesto di mordersi le labbra che trasudano sangue".



Una foto simbolo della tragedia della guerra

Il Papa ad alcuni giornalisti ha spiegato di averla trovata per caso e di esserne rimasto profondamente colpito tanto da volerla condividere. Già nei giorni scorsi l’Osservatore romano ne aveva dato notizia. Si tratta dell’istantanea, scattata dallo statunitense Joseph Roger O’Donnell, inviato dopo le esplosioni nucleari nelle due città giapponesi, Hiroshima e Nagasaki. Appaiono due bambini: uno sembra dormire sulle spalle dell’altro. In realtà è morto. Suo fratello, con un volto da cui traspare una dignitosa sofferenza, sta aspettando che venga cremato.

Il “ frutto della guerra” e i timori del Papa

Rispondendo inoltre alla domanda di una giornalista relativa alla paura reale di una guerra nucleare, Francesco ha espresso il suo timore effettivo per una situazione che potrebbe precipitare improvvisamente rinnovando l'urgenza di un impegno per il disarmo nucleare.





