Il Parto delle Nuvole Pesanti a Gimigliano il 13 Agosto alla Sagra della Porchetta

GIMIGLIANO 07 AGOSTO - Sarà il Parto delle Nuvole Pesanti ad esibirsi a Gimigliano, in occasione della settima edizione della "Sagra della Porchetta", il prossimo 13 agosto in Piazza Aldo Moro.

La band nasce a Bologna all'inizio degli anni '90 dall'incontro di Salvatore De Siena con Amerigo Sirianni e Peppe Voltarelli, studenti universitari calabresi a cui ben presto si affiancano altri musicisti che continuano a cambiare nel corso degli anni, come in una sorta di "Parto Aperto", lasciando tracce artistiche importanti del loro passaggio. Dal folk al teatro alle colonne sonore , con il ricordo delle loro origini alla base e la discussione sui temi di attualità.Nell'unica data delle provincia di Catanzaro di questa stagione presenteranno il loro undicesimo ed ultimo album "Che aria tira", un'ulteriore evoluzione musicale tra solchi acustici, incursioni rock e suoni elettronici, dove il tamburello dialoga non solo con la chitarra elettrica ma anche con il computer e il mandolino suona note come fresche gocce di pioggia nella calda terra mediterranea. L'album raccoglie l'esperienza ventennale di musica, cinema e teatro e realizzato grazie alla splendida elaborazione voluta dai componenti attuali del gruppo Salvatore De Siena, Amerigo Sirianni e Mimmo Crudo con la storica collaborazione di Antonio Rimedio e Manuel Franco e la partecipazione di Carlo Lucarelli, Fabrizio Moro, Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna diretto dal M° Michele Napolitano e la vocalist turca Canceli Basak.La "Sagra della Porchetta" rientra nell'ormai nel consolidato programma estivo del "Ferragosto Gimiglianese" promosso dall'Associazione "Iniziativa Socio-Culturale Gimigliano" guidata da Fabio Truglia che, nella serata del 14 agosto vedrà esibirsi la tribute band "Manna&Rino" La voce di Samuele Schiavello, coadiuvata da Tony Perri, Demetrio Nucera, Marco Calimeri, Nicola Giannotta e Danilo Perri , vuole incantare la piazza gimiglianese sulle note ed i testi degli artisti Alessandro Mannarino e Rino Gaetano.Tanti motivi per essere a Gimigliano , anche nel periodo piu' caldo dell'anno