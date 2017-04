Il passo indietro di Trump, muro tra Usa e Messico non sarà nel bilancio

WASHINGTON, 26 APRILE - I finanziamenti per la costruzione del muro tra Usa e Messico non saranno inseriti nella manovra di aggiustamento di bilancio che deve essere approvata entro la mezzanotte di venerdì. Trump avrebbe fatto dunque un passo indietro nella realizzazione del tanto auspicato muro, uno dei cavalli di battaglia della sua politica elettorale per la conquista della Casa Bianca?

In realtà, il tycoon non ha avuto alcun ripensamento, sembrerebbe infatti che la retromarcia sia momentanea e che sia arrivata dopo che i Democratici hanno minacciato di bloccare il disegno di legge se le quote fossero state destinate alla recinzione tra Stati Uniti e Messico. "Auspicabilmente raggiungeremo un accordo nei prossimi due giorni", ha poi chiarito il leader della maggioranza al Senato, McConnell, senza di fatto escludere una breve proroga per l'approvazione.

Kellyanne Conway, consulente di Trump, ha riferito a Fox News che la costruzione del muro resta a tutti gli effetti una "priorità molto importante". Non è tardata ad arrivare la piccata replica del Presidente, il quale su Twitter ha scritto: "Non fatevi dire dai media fasulli che ho cambiato idea sul muro". "Sarà costruito e fermerà droga e traffico di esseri umani". Nel mentre, il ministro degli Esteri messicano, Videgaray, ha nuovamente espresso il suo pensiero riguardo il progetto di Trump e ha detto, senza giri di parole, che "non è solo una cattiva idea", ma si tratta di una "azione ostile".

Luigi Cacciatori

Immagine da bbc.com