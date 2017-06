Il Presidente del Senato, Pietro Grasso, a canestro con 100 giovani

Un canestro speciale è stato messo a segno dal Presidente del Senato, Pietro Grasso, in occasione del convegno svolto a Latina sul tema “Il Basket contro la criminalità”. L’ex magistrato e procuratore nazionale antimafia ha incontrato 100 ragazzi e ragazze partecipanti all’evento di basket giovanile, organizzato dall’Asd Euro Sport Event e inserito nel ricco programma di iniziative del Torneo Tosarello. A tutti i ragazzi partecipanti, che hanno atteso l’arrivo del Presidente in Piazza del Popolo indossando la maglia celebrativa dell’evento, è stata donata una copia del libro “Storie di Sangue, Amici e Fantasmi”. Ricordi di mafia, scritto proprio da Pietro Grasso e contenente una toccante prefazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al Presidente del Senato è stato consegnato il Premio “Umanità e Cordialità nella Politica” e la maglia da gioco ufficiale personalizzata con il proprio nome.

Standing ovation dei ragazzi al termine dell’intervento del Presidente del Senato che hanno applaudito a lungo e tutti in piedi: un’ora di racconti e tanti aneddoti sulla sua vita privata e professionale che hanno emozionato tutti i presenti: svestendosi della carica istituzionale, Pietro Grasso con semplicità e trasparenza ha fatto arrivare il suo messaggio dritto al cuore dei ragazzi che, visibilmente commossi, lo hanno poi scortato per strada come angeli custodi.



Presente alla cerimonia anche una delegazione di giovani ospiti del Centro Residenziale “La Pergola” di Cisterna di Latina riservata ai minori stranieri non accompagnati. Ha moderato l’incontro il giornalista Marco Tosarello.

Nella seconda parte del convegno l’imprenditrice Giovanna Cuomo ha illustrato le finalità educative della manifestazione incentrate sul Fair Play: Torneo Tosarello e il marchio Cuomo Latticini sono un binomio vincente da 29 anni, tante sono le edizioni della manifestazione. Presentati anche gli altri eventi: “Il Basket contro la violenza sulle donne”, “Basket in carrozzina”, “Sport e Salute” con lo Studio Medico Nascosa, “Vivi i valori dello Sport” promosso da In’S Mercato, “Scuola e Sport” a cura dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro, “Sport come volano del turismo” un progetto della Banca Popolare del Lazio del direttore Giuseppe Gagliardi. Il Presidente Roberto Cesareo, endocrinologo dell’Associazione Tendi La Mano Onlus ha donato una fornitura di materiale sportivo ai ragazzi del Centro “La Pergola”.





