Il Presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto a "Olio Capitale" di Trieste

CATANZARO, 05 MARZO - Il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio è intervenuto all’undicesima edizione di “Olio Capitale” di Trieste, il salone internazionale degli oli extravergine d'oliva tipici e di qualità, che chiuderà i battenti domani. Oliverio ha visitato gli stand delle ventiquattro aziende calabresi presenti alla kermesse, ascoltando con attenzione le istanze dei produttori e ribadendo l’impegno della Regione Calabria per favorire lo sviluppo del comparto olivicolo-oleario.

“Puntiamo in maniera particolare al miglioramento della qualità dei nostri oli d’oliva – ha affermato il Presidente – già conosciuti e molto apprezzati. Produzioni che intendiamo promuovere maggiormente, al fine di far conquistare loro un posto di rilievo sui mercati nazionali ed internazionali. La partecipazione della Calabria e dei suoi produttori ad Olio Capitale – ha precisato – è molto importante, in quanto la fiera di Trieste, con la presenza di buyers provenienti da tutto il mondo, rappresenta un’occasione unica di promozione, una vetrina prestigiosa ed un fondamentale momento di scambio con gli altri operatori del settore.La Regione sta investendo molto nel comparto agroalimentare e la filiera olivicolo- olearia – ha sottolineato il Presidente – è una di quella sulle quali scommettiamo di più. Dopo aver ottenuto il riconoscimento del marchio Igp, ed aver raggiunto importanti risultati anche con la produzione biologica, l’olio extra vergine calabrese deve essere valorizzato ancora meglio, anche grazie alle risorse del PSR 2014/2020”. Oliverio ha affermato, inoltre, che è necessario avviare immediatamente azioni di tutela delle eccellenze olearie calabresi, attraverso la sinergia con i consorzi di tutela Dop e Igp dell’olio.“Sempre attraverso il Programma di Sviluppo Rurale – ha aggiunto - la Regione intende potenziare il comparto olivicolo- oleario con l’immissione di nuova e qualificata forza lavoro, promuovendo il ricambio generazionale. Sono pervenute infatti circa 2200 domande per chiedere il sostegno all’insediamento di giovani imprenditori agricoli, molte delle quali si riferiscono proprio al settore olivicolo, essendo la Calabria la seconda regione produttrice in Italia. La vivacità del settore alimentare negli ultimi due anni - ha concluso Oliverio - sta segnando una continua crescita produttiva, a dimostrazione della bontà degli investimenti fatti e del sostegno della Regione”.Oliverio ha fatto, tra l’altro, gli onori di casa, accogliendo nello stand istituzionale della Regione Calabria, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il Presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Antonio Paoletti, che ha organizzato la manifestazione, ed il presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Enrico Lupi, manifestando apprezzamento per l'organizzazione dell'evento e sottolineando che per la Calabria Olio Capitale è un evento importantissimo.Si è svolto, inoltre, il secondo dei seminari divulgativi a cura dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020 dal titolo “Il PSR Calabria 2014/2020 per valorizzare le caratteristiche qualitative degli oli extravergine calabresi e promuovere il loro utilizzo nella gastronomia”, al quale è intervenuto l’esperto assaggiatore di olio Marco Oreggia, autore della famosa guida internazionale degli oli extra vergine d’oliva “Floss Olei”