Il presidente, Enzo Bruno, riceve il nuovo delegato provinciale del Coni

Il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, riceve il nuovo delegato provinciale del Coni Giampaolo Latella

CATANZARO – 29 MARZO - Praticare sport è diventata una necessità biologica e psichica per l’equilibrio della vita, che coinvolge aspetti fondamentali come la salute, l’educazione, la socialità. L’attività fisica intesa come sport di base, pertanto, dovrebbe costituire un diritto fondamentale di tutti i cittadini. E per questo, le istituzioni, non solo per quelle che operano in questo ambito specifico, dovrebbero fare in modo che praticare sport sia un’opportunità alla portata di tutti. E’ quanto è emerso nel corso del cordiale incontro che il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha avuto questa mattina con il nuovo delegato provinciale del Coni, Giampaolo Latella, succeduto nei giorni scorsi all’avvocato Cinzia Sandulli.

Nell’assicurare la massima collaborazione all’attività del Coni, il presidente Bruno ha evidenziato che la Provincia di Catanzaro detiene la proprietà della maggior parte delle strutture sportive del territorio di competenza, ed è pronta a supportare le iniziative finalizzate alla promozione di ogni settore sportivo capace di stimolare le giovani generazioni all’insegna dei principi che muovono lo sport e dovrebbero essere alla base della convivenza quotidiana.



Latella ha rimarcato l’importanza dell’attività motoria, specie nell’età evolutiva, come azione di prevenzione oltre che occasione di valorizzazione di capacità e peculiarità personali che nello sport possono potenziasi in maniera sana, senza tralasciare l’aspetto dolente delle tante difficoltà economiche che ostacolano la realizzazione di progetti fondamentali per la promozione delle attività sportive. Il neo delegato provinciale del Coni ha registrato con soddisfazione la disponibilità del presidente Bruno anticipando l’intenzione di organizzare importanti manifestazioni sportive nel territorio del Capoluogo, anche con il prezioso sostegno dell’Amministrazione provinciale. Al termine dell’incontro, il presidente Bruno ha voluto regalare a Latella una cresta che riproduce l’effigie della Provincia, ricevendo in dono un gagliardetto del Coni.