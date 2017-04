Il presidente Oliverio, Corigliano-Rossano, referendum su fusione il 22 ottobre

Oliverio ha indetto per il ventidue ottobre il Referendum consultivo per il nuovo Comune derivante dalla fusione di Corigliano e Rossano

ROSSANO-CORIGLIANO 26 APRILE - Il Presidente della Regione Mario Oliverio – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - ha firmato oggi il Decreto con cui ha indetto il referendum consultivo per l’approvazione della proposta di legge sull’”Istituzione di un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano calabro e Rossano”, a seguito delle relativa deliberazione n.177/2017 del Consiglio regionale.

Il Presidente Oliverio, dopo aver sentito di Sindaci di Corigliano, Giuseppe Gerace, e di Rossano, Stefano Mascaro, con i quali sono stati definiti i termini per lo svolgimento della consultazione, ha fissato la data di convocazione degli elettori per domenica 22 ottobre 2017, stabilendo, tra l’altro, che le operazioni di voto devono iniziare alle ore otto e concludersi alle ore ventuno, e le operazioni di scrutinio “devono avvenire immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire ad esaurimento”.