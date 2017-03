Il Presidente Oliverio ha incontrato a Soverato i sindaci del basso ionio

CATANZARO, 31 MARZO - Il Presidente della Regione Mario Oliverio – informa una nota dell’Ufficio stampa – ha incontrato ieri, nell’aula consiliare del Comune di Soverato, gli amministratori locali del Basso Jonio e delle Preserre. Presenti anche i Dirigenti generali Pallaria (Dipartimento Lavori Pubblici), Reillo (Ambiente), Varone (Lavoro), per il Commissariato per l’emergenza idrogeologica Gallo e Saraco dell’Autorità di bacino, si è parlato di “Nuova programmazione per lo sviluppo del territorio”. Dopo il saluto del presidente Anci dei piccoli comuni Michele Drosi, del consigliere comunale di Soverato Francesco Severino ha introdotto gli interventi, il sindaco della città di Soverato Ernesto Alecci.

I sindaci, nei diversi interventi, hanno espresso il compiacimento per il metodo di ascolto che è stato inaugurato dal Presidente Oliverio “cosa – è stato detto – mai fatta da altri”. Hanno, poi, focalizzato le problematiche del comprensorio, con particolare riferimento all’occupazione, al recupero dei centri storici, ai rifiuti ed alla viabilità. Il Presidente Oliverio, che nel pomeriggio aveva anche incontrato i dirigenti dell’ospedale di Soverato, nella sede del nosocomio, concludendo l’ampio dibattito, ha sintetizzato il lavoro svolto in questi mesi nei diversi settori. Quello fatto, subito dopo l’insediamento per recuperare le risorse comunitarie 2014-2020 “perché non c’era – ha detto - un solo straccio di programmazione”. Oliverio ha ricordato quanto è stato fatto per definire il Psr e preparare il “Patto Calabria”, sottoscritto nei mesi scorsi assieme all’ex Presidente del Consiglio Renzi. “Si tratta – ha detto il Presidente – di strumenti che mettono in campo risorse notevoli per la nostra regione. A questo si aggiunge un accordo che abbiamo definito con il Ministero delle Infrastrutture per la programmazione degli interventi sulle infrastrutture lineari”.A questo punto, Oliverio ha sottolineato l’importanza di “questi incontri perché, le autorità locali, i territori, gli amministratori locali siano coinvolti in un processo di governo di queste risorse sulla base degli obiettivi che devono essere espressione dei bisogni del territorio, perché essi sono i riferimenti dei bisogni reali e consentono anche di selezionare gli obiettivi ed utilizzare le risorse in corrispondenza con gli impegni reali di una regione come la nostra”.Oliverio ha, poi, parlato della necessità di mettere in sintonia i Comuni con la Regione perché “queste risorse vengano spese bene. Noi abbiamo, per i prossimi anni, nella nostra disponibilità, otto miliardi di euro. Essi vanno spesi per fare crescere la Calabria non perché, ad una certa data, dobbiamo rendicontare all’Unione europea. Noi dobbiamo rendicontare spese che hanno sortito crescita per la nostra regione, sotto ogni aspetto”. “Si è aperta – ha detto ancora Oliverio – una stagione importante di concreta operatività che richiede un salto di qualità a tutti noi”. Oliverio, infine, ha parlato di mobilità, di viabilità e degli interventi programmati per la raccolta differenziata e per nuovi impianti ad impatto ambientale zero”.