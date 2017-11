Il Presidente Oliverio, replica Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin

La replica di Oliverio ad alcune affermazioni del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin

CATANZARO, 11 NOVEMBRE - “Le affermazioni della Lorenzin confermano la giustezza della mia protesta”. E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, rispondendo ad alcune affermazioni del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.

“La Ministra -prosegue Oliverio- farfuglia argomenti inesistenti per sfuggire alle proprie responsabilità. Come ben sa, deve prima di tutto decidere sulla richiesta formulata dal Tavolo Interministeriale di sanzionare il Commissario che non ha adempiuto al mandato che il Governo gli ha conferito.



La Regione ha fatto in questi due anni e dieci mesi, sotto la mia guida, fino in fondo il proprio dovere per le competenze che esercita. È lo Stato centrale che, per la responsabilità del Commissario di emanazione governativa, si prende gioco dei calabresi. I nostri cittadini, infatti, pagano le tasse più alte d'Italia per sanare il disavanzo finanziario del peggior servizio sanitario. E tutto ciò a fronte di un aumento di almeno un terzo del debito, di un elevato incremento dei viaggi della speranza fuori dalla Calabria e della mancata realizzazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in vaste aree della nostra regione”.



“La posizione della Lorenzin -conclude il Presidente della Regione- mi induce ad insistere: quali interessi e quali forze si frappongono all'atto, dovuto per legge, di sostituire l'attuale Commissario? La Lorenzin dovrebbe saperlo. Allora, invece di rispondere “Dove vai? Porto pesci”, dicesse la verità che motiva queste resistenze sulla pelle della salute dei calabresi”.