Il progetto scuola dei Crusaders Cagliari si sviluppa con grande dinamismo

CAGLIARI, 13 FEBBRAIO 2017 - Un impianto teorico certosino, concepito con largo anticipo per arrivare al dunque senza alcuna remora e con la convinzione di dare un’iniezione di gioventù all’apparato che dal 1990 si cimenta col Football Americano.

L’head coach Giuseppe Fiorito si è armato di tanta pazienza, ha bussato in tante scuole e istituti di Cagliari e hinterland. A chi gli ha offerto disponibilità ha illustrato con dovizia di particolari i suoi intenti che poi coincidono con quelli della dirigenza dei Crusaders, mai così interessata a infoltire un gruppo ormai sempre più “veterano”.

Ma il pellegrinaggio di “Full” Fiorito fin dove si è espanso? “Oltre agli istituti "storici" da noi frequentati come l’Istituto Tecnico per il Settore Economico Pietro Martini, l’Istituto Tecnico Statale Industriale Dionigi Scano – illustra il coach lombardo – si sono aggiunti l’istituto di Istruzione Superiore Domenico Alberto Azuni, l’Istituto Istruzione Superiore Buccari-Marconi, il Liceo Scientifico Statale Antonio Pacinotti. E l’Istituto di Istruzione Superiore Michele Giua, dal quale abbiamo già attinto dei ragazzi che stanno venendo agli allenamenti della senior. Abbiamo allargato il progetto anche all’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Antonio Gramsci e all’Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta. Oltre a questi abbiamo l’Istituto Comprensivo Statale Cristoforo Colombo e la Scuola Media Statale Ugo Foscolo. C'è una gran mole di lavoro dietro, basti pensare che dall'inizio dell'anno abbiamo già realizzato più di cinquanta ore di lezione”.

Giuseppe Fiorito sa immedesimarsi nell’entusiasmo degli allievi e conosce tutti i trucchi per tenerli sempre attenti: “Coinvolgo l'intera classe a disposizione in giochi – continua - che siano propedeutici al flag football; sono giochi divertenti e aggreganti che non prevedono contatto fisico”.

Da qui alla fine dell’anno scolastico i Crusaders saranno molto disponibili nei confronti di chi vorrà approfondire seriamente la disciplina: “Il progetto è stato diversificato in due tronconi: i teenagers interessati e motivati vengono convogliati direttamente agli allenamenti della senior nel campo cagliaritano di Monte Claro. A tal proposito sono orgoglioso di annunciare che anche quest'anno la mia società di appartenenza farà esordire dei rookie provenienti dal progetto scuole nell'imminente campionato di seconda divisione”.E poi c’è da salvaguardare l’altro ceppo, quello dei più giovani: “A loro diamo appuntamento all'Oratorio Mercedario del Santuario Nostra Signora di Bonaria, dove si tengono gli allenamenti pomeridiani bisettimanali di flag football. Lo scopo è rendere i ragazzi padroni dei fondamentali del gioco e pronti per quando indosseranno casco e paraspalle. A tal proposito è obbligo ringraziare Padre Nunzio che ci mette a disposizione un campo il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00”.E in chiusura un’altra bella proposta che se andrà in porto nobiliterà ulteriormente lo sforzo della dirigenza rosso argentea: “Con Matia Pisu si sta cercando di organizzare un bowl per i giovani delFlag – conclude Giuseppe Fiorito - in modo da motivarli e al contempo valutarne i progressi”.

CALENDARIO CAMPIONATO II DIVISIONE FIDAF 2017

GIRONE F



Dopo una prima pubblicazione del calendario, ci sono state le immancabili ulteriori modifiche dopo gli accordi intercorsi tra i dirigenti delle franchigie coinvolte. Allo stato delle cose i Crusaders esordiranno in trasferta il 12 marzo 2017 sul campo degli Skorpions. Prima casalinga il 18 marzo contro i Gorillas.

12/03/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Gorillas Varese h. 15:00

12/03/2017 Skorpions Varese – Crusaders Cagliari h. 13:00

19/03/2017 Skorpions Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 14:30

18/03/2017 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese h. 19:00

25/03/2017 Warriors Bologna – Gorillas Varese h. 21:00

26/03/2017 Blue Storms Busto Arsizio – Knights Sant’Agata h. 15:00

02/04/2017 Skorpions Varese – Black Bills h. 15:00

02/04/2017 Crusaders Cagliari – Gladiatori Roma h. 14:00

01/04/2017 Vipers Modena - Blue Storms Busto Arsizio h. 18:00

09/04/2017 Gorillas Varese – Barbari Roma Nord h. 14:30

08/04/2017 Braves Bologna – Crusaders Cagliari h. 20:30

09/04/2017 Chiefs Ravenna - Skorpions Varese h. 14:30

22/04/2017 Gorillas Varese – Skorpions Varese h. 20:00

30/04/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Crusaders Cagliari h. 13:00

07/05/2017 Skorpions Varese - Gorillas Varese h. 15:00

06/05/2017 Crusaders Cagliari – Blue Storms Busto Arsizio h. 19:00

20/05/2017 Gorillas Varese - Blue Storms Busto Arsizio h. 20:00

21/05/2017 Crusaders Cagliari - Skorpions Varese h. 14:00

27/05/2017 Blue Storms Busto Arsizio - Skorpions Varese h. 20:30

28/05/2017 Gorillas Varese - Crusaders Cagliari h. 13:00



