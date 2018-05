Il punto sulla Seria A. Chi lotta per la Champions League, l\'Europa League e la salvezza

MILANO 10 MAGGIO - Mancano solo due giornate alla fine del campionato, lo scudetto è ormai quasi deciso: a meno che il Napoli non recuperi sei punti in due partite alla Juventus e non riesca a migliorare la sua differenza reti (per adesso quella della Juventus è 61 e quella del Napoli 45) lo scudetto andrà alla Juventus. C’è ancora lotta, tuttavia, per conquistare un posto in UEFA Champions League e in UEFA Europa League; inoltre non si sa ancora chi finirà in Serie B insieme a Benevento e a Verona.

La lotta per un posto in Champions League interessa tre squadre: la Roma a quota 73 punti, la Lazio a 71 e l’Inter a 69. La Roma adesso dovrà vedersela con la Juventus domenica sera all’Olimpico di Roma in cerca dei punti che le darebbero la certezza matematica dello scudetto. Sicuramente sarà determinante lo scontro diretto tra Lazio e Inter, sempre all’Olimpico di Roma, previsto per l’ultima giornata di campionato.



Per quanto riguarda l’Europa League abbiamo il Milan a 60 punti (sesto), l’Atalanta a 59 (settima), la Fiorentina a 57 (ottava) e la Sampdoria a 54 (nona). Accede direttamente all’Europa League la squadra che arriva quinta e quella che arriva sesta mentre chi arriva settima si qualifica ai preliminari. Saranno sicuramente determinanti i due scontri diretti Atalanta-Milan la penultima giornata di campionato e Milan-Fiorentina all’ultima. Ieri ai microfoni di RaiSport, dopo la sconfitta con la Juventus in finale di Coppa Italia, Gattuso ha dichiarato: “Dobbiamo avere la consapevolezza che ci giochiamo tutto in queste due settimane e sicuramente non possiamo buttare tutto all’aria. La bravura mia e delle persone che mi circondano è quella di farli reagire [i calciatori ndr] il più presto possibile e di andare a fare questi centottanta minuti per andare a battagliare perché per noi è importantissimo”.



La lotta salvezza, invece, coinvolge cinque squadre, di cui una l’anno prossimo andrà in Serie B: la SPAL a 35 punti, il Chievo, il Crotone e l’Udinese a 34 e il Cagliari a 33.



Fonte immagine: www.legaseriea.it

Fabio Di Paolo