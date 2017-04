Il quartetto calabrese "VVV Classic Ensamble" in concerto al teatro Politeama Sabato 8 aprile

CATANZARO, 06 APRIEL - La stagione del Teatro Politeama riserverà al suo affezionato pubblico una serata in musica in compagnia di un quartetto tutto calabrese.



Sabato 8 aprile, alle ore 21, salirà sul palco il "VVV Classic Ensamble", di recente formazione, che si misurerà con momenti diversissimi dell’arte delle sette note, scelti e trascritti abilmente dal maestro Giovanni Mazzuca al pianoforte.

L’inusuale formazione strumentale è arricchita dalla grande esperienza di Giuseppe Arnaboldi al violino, insieme ai giovani Pietro Grande, al violoncello, e Francesco Caruso, al clarinetto, ed impreziosita dalla avvolgente espressività del soprano Giovanna Massara.Il programma è una sorta di viaggio in più di tre secoli di musica, da Mozart a Walt Disney passando per Rossini, Puccini, Gershwin, Bernstein e Morricone. L’idea di questo recital è di regalare momenti di bellezza assoluta e condivisa, dal sacro al profano. I brani in programma, eseguiti attraverso trascrizioni più o meno rigorose o come libere interpretazioni, sono stati anche la colonna sonora di celebri film, scelti e adoperati in maniera magistrale ed entrati a far parte della memoria collettiva, capaci di suscitare negli spettatori emozioni profonde e diverse.