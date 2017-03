Il Salotto del Gusto sbarca a Napoli, il meglio dello street food dalla focaccia al panuozzo

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 17 MARZO - Oltre trenta truck provenienti da tutta Italia saranno i protagonisti del Salotto del Gusto, dal 31 marzo al 2 aprile in piazza Dante a Napoli.

Botteghe artigiane su quattro o tre ruote che difendono con caparbietà e orgoglio i loro cibi di strada. Impastano, friggono, infornano, arrostiscono come se fossero tra le mura dei loro laboratori d’origine difendendo, così, la passione per la buona cucina.

Tra le numerose proposte A Vucciria (prodotti e specialità siciliane), Focaracceria Umbra (focaccia farcita con salumi e formaggi umbri), Kombinando (tiramisù preparato al momento), Puglia Street Food (bombette, panino di mare e calzone fritto), Fritt Food (frittura di specialità campane tra cui la pizza), Street Kitchen (produzione del panuozzo), Chips & Love (patate a spirale fritte), Airstream Italy (hamburger), Bizzi (arrosticini di pecora), El Camino Food (hamburger alla brace), Ao (cucina e frittura tipica romana), American Craft Beer (le migliori e introvabili birre Americane), Apulia (specialità genuine della cucina pugliese), BBQ Valdichiana (burger di chianina e cinta senese), Food Family (hamburger e hot dog gourmet), Spizzicape Salentino (specialità del Salento), Streat Bacco (fraschetteria romana), Luigi’s Burger (hamburger, hot dog e burritos), Fritto Dorato (fritto di pesce, carne e verdure), Expressino (caffè in movimento), Raro Food (burger bio maremmano) e Pizza e Mortazza (pizza romana farcita con salumi).

Un luogo comodo, invitante e rilassante dove poter vivere con ricercati sapori il centro cittadino; alla scoperta di un viaggio dentro le tradizioni delle più belle città italiane per scoprire e riscoprire i sapori genuini dei prodotti poveri, ma gustosi. Uomini e donne che quotidianamente aprivano le loro botteghe, con la loro storia fatta di ricette segrete, con la loro umanità e creatività, oggi hanno trasferito le attività su ruote e fanno parte della nostra gustosa carovana. Bastano acqua, farina, olio e pomodoro per creare tante specialità di strada, come a New York con i carretti di hot dog, Istanbul con i chioschi del kebab o le creperie sui boulevard di Parigi, luoghi simbolo dello street food.

Il Salotto del Gusto è un viaggio lungo lo stivale, alla scoperta della cucina più verace, fatta di ingredienti poveri ma saporiti e genuini. I piccoli track verranno posizionati in maniera da creare un vero e proprio salotto con tavoli e sedie allestiti, salottini relax per i visitatori, ambientando la location che ci ospita in un ambiente familiare.

Organizzazione Buongiorno Italia, responsabile evento Alfredo Orofino.



Luca Bramanti

Ufficio Stampa Nextpress