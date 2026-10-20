Il sigillo della magnifica comunità. La Val di Fiemme onora le leggende

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La Val di Fiemme premia quattro campioni che hanno fatto la storia nella vallata trentina

Il Sigillo della Magnifica Comunità alla svedese Karlsson e ai polacchi Kowalczyk, Stoch e Małysz

A premiare anche Paolo Gilmozzi (Apt Fiemme e Cembra) e Pietro De Godenz (Nordic Ski Val di Fiemme)

La speciale iniziativa realizzata anche al fianco della Magnifica Comunità di Fiemme e di Trentino Marketing

Ci sono campioni che scrivono la storia dello sport e luoghi che diventano parte indelebile delle loro imprese. Per Frida Karlsson, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch e Adam Małysz la Val di Fiemme è sicuramente uno di questi: un territorio in cui si intrecciano sport, emozioni e ricordi, che nei giorni scorsi ha reso omaggio a quattro campioni di fama internazionale con il Sigillo della Magnifica Comunità di Fiemme. Un’onorificenza che celebra protagonisti di epoche diverse, uniti da successi straordinari in Val di Fiemme, nel cuore delle Dolomiti trentine, che ora li accoglie simbolicamente nella propria comunità.

L’iniziativa è stata realizzata dopo il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 da APT Fiemme e Cembra, Trentino Marketing, Nordic Ski Val di Fiemme e dalla Magnifica Comunità di Fiemme, per rendere omaggio agli atleti che, con le loro imprese, hanno lasciato un segno indelebile tra Predazzo e Lago di Tesero.

Qualche giorno fa la benemerenza è stata consegnata alla fondista Frida Karlsson, un riconoscimento tanto inaspettato quanto gradito per la fuoriclasse svedese, che lo ha accolto con grande emozione. Karlsson, tra le più forti fondiste al mondo, è stata tra le grandi protagoniste dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, conquistando sulle piste dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero due medaglie d’oro e un argento. Nel palmarès della campionessa classe 1999 spiccano anche tre ori mondiali e quasi venti vittorie in Coppa del Mondo, oltre alla vittoria nel 2023 del Tour de Ski, la prestigiosa competizione a tappe che si conclude tradizionalmente in Val di Fiemme. A consegnarle il Sigillo a Stoccolma è stata una delegazione trentina guidata da Tito Giovannini, responsabile del coordinamento olimpico provinciale, e da Paolo Gilmozzi, presidente dell’Azienda per il Turismo Fiemme e Cembra, il quale ha raccontato: “Per noi, che da anni abbiamo l’onore di accogliere nella nostra vallata atleti di così alto livello, questo riconoscimento rappresenta molto più di un semplice premio. Fa parte di quella Legacy Olimpica che significa, prima di tutto, consapevolezza: sapere chi siamo, da dove veniamo e dove siamo arrivati grazie al lavoro quotidiano, alla costanza e all’impegno di tutti i valligiani. Poter contare su ambasciatori di tale prestigio, che attraverso il Sigillo della Magnifica Comunità vengono riconosciuti come ‘fiammazzi’ DOC, è qualcosa di davvero speciale. Con il Sigillo non abbiamo soltanto voluto rendere omaggio a grandi campioni: abbiamo voluto farli sentire parte della nostra storia e della nostra famiglia”.

A fine settembre, il Sigillo della Magnifica Comunità di Fiemme è stato invece conferito a tre leggende dello sport polacco: la fondista due volte oro olimpica Justyna Kowalczyk, distintasi in Val di Fiemme per le quattro vittorie del Tour de Ski, e i campioni di salto con gli sci Kamil Stoch, tre volte campione olimpico e protagonista della vittoria ai Mondiali di Predazzo del 2013, e Adam Małysz, per le imprese storiche ai Mondiali del 2003. Ad assegnare le benemerenze, nel corso della cerimonia in Polonia, sono stati Paolo Gilmozzi e il presidente di Nordic Ski Val di Fiemme, Pietro De Godenz, che ha aggiunto: “È un riconoscimento molto importante. Gli atleti sono sempre stati accolti benissimo in Val di Fiemme, così come le delegazioni delle rispettive federazioni. Tornano sempre volentieri, si sentono a casa e trovano un calore che si respira anche nelle strutture alberghiere che li ospitano. Con questa iniziativa è stato intrapreso un percorso per rendere omaggio a personalità di eccellenza dello sci nordico internazionale, sia ai campioni di oggi sia a quelli che hanno scritto pagine importanti di questo sport negli anni passati. Coinvolgerli è stato facile, e vedere atleti di questo calibro realmente riconoscenti ci fa molto piacere”.

Intanto, per la Val di Fiemme si avvicina una nuova stagione invernale ricca di grandi appuntamenti sportivi, tra i cui protagonisti potrebbero distinguersi proprio i futuri insigniti del Sigillo. Insieme all’US Dolomitica sono in programma i Campionati Italiani di combinata nordica e di salto con gli sci sabato 31 ottobre. Due discipline che saranno nuovamente protagoniste a dicembre: dall’11 al 13 andrà in scena la Coppa del Mondo di combinata nordica, seguita il 19 e il 20 dalla Continental Cup di Salto Speciale.

Nel 2027 tornerà il Tour de Ski, con la tappa conclusiva della 21.a edizione dall’8 al 10 gennaio, mentre nel weekend del 16 e 17 gennaio si svolgeranno insieme all’US Cornacci i Campionati Italiani di sci di fondo.

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