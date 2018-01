Il sindaco Abramo parla ai cittadini su Facebook: raccontate le vostre esperienze al pronto soccorso

Il sindaco Abramo parla ai cittadini su Facebook: “raccontatemi le vostre esperienze al pronto soccorso” / lunedi’ 15 gennaio ne discutera’ con i manager delle aziende ospedaliere pugliese-ciaccio e mater domini

CATANZARO, 10 GENNAIO - “Raccontatemi le vostre esperienze al Pronto soccorso”. E’ questo l’invito che il sindaco Sergio Abramo ha rivolto ai cittadini tramite un post pubblicato nella mattinata sulla sua pagina Facebook. Lunedì 15 gennaio Abramo incontrerà i manager delle aziende ospedaliere Pugliese-Ciaccio e Mater Domini - Giuseppe Panella e Antonio Belcastro - per discutere della drammatica situazione del Pronto soccorso.

L’ordinanza emanata in agosto dal sindaco allo scopo di superare l’emergenza è rimasta sostanzialmente inapplicata e all’attenzione del primo cittadino continuano a pervenire numerose segnalazioni riguardo alle condizioni di pazienti adagiati sulle barelle nei corridoi in attesa di cure o di ricovero.In particolare, ad essere disattesa è stata la richiesta, contenuta nell’ordinanza, rivolta alle due aziende ospedalieri di definire un’intesa al fine di porre nella disponibilità del Pronto Soccorso del “Pugliese” i posti letto dei reparti del Policlinico “Mater Domini”. “Pretenderò delle risposte e delle soluzioni concrete e immediate – si legge nel post pubblicato dal sindaco - per porre fine all'emergenza e assicurare il diritto alla salute dei cittadini.Per far comprendere la reale dimensione dei problemi, farò leggere le tante segnalazioni che continuano a pervenirmi in queste ore. La voce dei pazienti non può restare inascoltata”.