Il sindaco di Racale (LE), scrive a Salvini: "Niente multe ai 'vucumprà', no alla guerra ai poveri"

LECCE, 29 LUGLIO - Il primo cittadino del Comune di Racale (LE), Donato Metallo, per tutta risposta alla circolare "spiagge sicure", indirizzata ai prefetti e forze di polizia per inasprire i controlli sui litorali italiani e dare una stretta nelle attività di contrasto alle organizzazioni che gestiscono la contraffazione, che prevede tra l’altro multe fino a 7000 euro, all’indirizzo sia di chi vende ma anche di chi compra, rende noto attraverso un post su ‘facebook’ al ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini, le ragioni per le quali non applicherà il decreto contro gli ambulanti sulle spiagge delle marine di Racale.

Il post del sindaco di Racale, ormai virale sul social, ha ottenuto molto apprezzamento tra coloro che ritengono le politiche di Salvini discriminatorie nei confronti dei migranti e lavoratori irregolari ma anche molta divergenza da parte di quelli che pensadola diversamente, ritengono le attività sulle spiagge a danno di chi è disciplinato e paga le tasse.

Di seguito il testo della missiva che in poche ore ha ottenuto molte letture e condivisioni:

“Le scrivo per dirle che io i miei Vigili non li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori ambulanti, i “vu cumpra’” come li chiama qualche suo Senatore.

Non li manderò perché i miei vigili hanno altro da fare, più importante, più giusto.

Sono lì a prevenire i reati ambientali, grandi e piccoli, sono lì a fornire aiuto a cittadini e turisti, sono lì a mandare via i parcheggiatori abusivi (quasi sempre italiani ed affiliati alla malavita... però quelli per voi signor Ministro non sono un problema), sono lì a evitare incidenti, a salvare vite umane. Sono lì a spiegare l’importanza di un casco ed a accompagnare un ragazzo sano e salvo dai genitori che forse saranno svegliati di notte ma che capiranno ed apprezzeranno.

I miei Vigili molto spesso sono ragazzi che lavorano solo per 18/24 ore alla settimana, sono quelli che tra mille difficoltà portano avanti famiglie ed hanno figli piccoli da crescere, sono uomini e donne che fanno sacrifici e capiscono il concetto di bisogno e difficoltà, non li manderò signor Ministro a fare la guerra ai poveri, la guerra fra poveri non ci appartiene, abbiamo sempre diviso il tozzo di pane e versato il vino, messo una sedia di più a tavola.

Signor Ministro la legalità non la preserviamo non facendo vendere un accendino o una collanina,o cocco e mandorle, la rispettiamo ogni giorno noi sindaci in tanti e difficili modi, mettendoci contro la Malavita e facendoci bruciare la macchina, denunciando le tangenti ed i grandi evasori, spiegando casa per casa come si fa la differenziata, portando i bambini alle giornate ecologiche, costruendo parco giochi inclusivi e nuove biblioteche, creando scuole di teatro comunali, garantendo scuole sicure e Gesù sorride di più , signor Ministro, quando vede ciò, sorride di più di quando viene appeso in ogni classe.

Signor Ministro la legalità si garantisce restituendo i soldi rubati, mandando a casa i condannati e chi le scrive, Signor Ministro, è un garantista ma non a fasi alterne.

Con il rispetto che devo a lei, ma ancor di più con il rispetto che devo alle mie idee ed ai Valori della mia Italia”.

Luigi Palumbo