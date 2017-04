Il Teatro Hercules continua a mietere successi- "'U Figghju e tutti"

CATANZARO, 05 APRILE - Dopo il successo della partecipazione televisiva di Piero Procopio al programma “Eccezionale Veramente” in onda su La7, la compagnia teatrale “Hercules” diretta dal vulcanico Procopio continua a mietere, anch’essa, successi.

Dopo il premio per il miglior allestimento teatrale con la commedia “Comu vo Diu” per la regia di Piero Procopio nella rassegna “Don Cosimo Latella” a Pellaro (Rc), il Teatro Hercules viene insignito di un altro premio in terra sicula nella rassegna “Teatrando in Allegria” presso il comune di Olivarella (Me).

Nella kermesse, a Piero Procopio è stato consegnato il premio per la “migliore regia” per la commedia “ ‘A Carbinera”, da lui scritta e diretta ed all’attrice Teresa Barbagallo il premio per la “migliore attrice non protagonista”.

Sabato 8 aprile alle 21:00 e domenica 9 aprile alle 18:30, andrà in scena, presso l’auditorium del seminario San PIO X, l’ultimo lavoro del teatro Hercules: “ ‘U Figghju e tutti”.

Scritto a quattro mani da Piero Procopio e Rossella Petrillo, questa commedia, affronta in modo umoristico, offrendo anche numerosi spunti di riflessione, il tema del pregiudizio nei confronti dei rapporti omosessuali e quello dell’educazione dei figli cresciuti in famiglie “diverse”. La regia è, come sempre, a cura di Piero Procopio.

(notizia segnalata da: Luca Marino)