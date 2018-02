Il vivaio di Valentino Rossi centra il suo obiettivo: Francesco Bagnaia passa in Motogp

ROMA, 21 FEBBRAIO 2018 - Adesso è ufficiale: Francesco Bagnaia, giovane pilota italiano del team Sky Racing Team VR46, correrà in Moto GP a partire dal 2019, in sella ad una Ducati Pramac.

Bagnaia è il primo talento sfornato dal vivaio di Valentino Rossi, che si propone l'obiettivo di individuare e valorizzare i giovani piloti italiani facendoli crescere e aiutandoli a diventare i campioni del futuro. Un risultato prestigioso per Sky e per la VR46 di Valentino Rossi, che lavorano insieme alla VR46 Riders Academy dal 2014.

"L'anno prossimo realizzerò uno dei miei sogni - ha commentato Bagnania - Ho detto spesso che mi sarebbe piaciuto correre in MotoGP in sella a una Ducati e finalmente accadrà. Per me è un grande risultato e per questo devo ringraziare il Team, Sky e la VR46 Riders Academy, per tutto il supporto e per avermi seguito nel mio percorso di crescita nelle ultime 5 stagioni, di cui tre nello Sky Racing Team VR46. Ora, però, è fondamentale rimanere concentrati su quest'ultima stagione in Moto2. Abbiamo davvero una grande opportunità, possiamo giocarci delle carte importanti".

Bagnaia, dopo aver conquistato il titolo Rookie of the Year in Moto2 nel 2017 con 4 podi nella sua stagione di esordio, quest'anno correrà ancora per lo Sky Racing Team VR46: al suo fianco ci sarà Luca Marini. In Moto3, invece, la conferma Nicolò Bulega e la novità Dennis Foggia.

Daniele Basili

immagine da motograndprix.motorionline.com