Il Volo al cinema con "Notte magica": in concerto alla Summer Arena di Soverato

Il Volo al cinema con “Notte magica” – il 14 luglio il trio sarà in concerto alla Summer Arena di Soverato

SOVERATO (CZ), 30 MAGGIO - Presto li vedremo al cinema con il film-concerto “Notte magica”, che ripercorrerà le tappe della nascita del tour che li vedrà esibirsi anche a Soverato, alla Summer Arena.

Stiamo parlando dei tre giovanissimi componenti de Il Volo che, in questo periodo, dopo aver conquistato gli Stati Uniti con una quindicina di concerti – memorabili sono stati gli appuntamenti a Los Angeles e New York -, sono alle prese con la tranche europea del tour, che li stanno portando anche in giro per l’Italia. Il trio dei giovani tenori italiani, definito il fenomeno del pop lirico, sta infatti entusiasmando le platee dei palcoscenici più prestigiosi al mondo, e tra le arene e i teatri che li ospiteranno nei prossimi mesi, ci sarà anche alla Summer Arena, il prossimo 14 luglio, nell’ambito della programmazione organizzata dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce l’area.Il progetto cinematografico e delle stesse date del tour, è partito da lontano, nato per omaggiare i tre tenori José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti, che 27 anni fa in quella Notte Magica cantarono per la prima volta insieme, in uno dei templi dell’Opera, il teatro delle Terme di Caracalla a Roma, realizzando quello che rimane il più grande evento musicale del secolo: I Tre Tenori.Il Volo ricrea la magica atmosfera di quella sera per farla rivivere al pubblico di oggi e coinvolgere anche i più giovani… “Nessun Dorma”! Il progetto del Tour 2017 Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori prende il via dal concerto di Piazza Santa Croce, a Firenze, con la grande orchestra del Teatro Massimo di Palermo diretta dal Maestro Ramon Tebar e con la partecipazione straordinaria del Maestro Plácido Domingo che ha dato la sua disponibilità a dirigere i tre giovani artisti in alcuni dei brani più emozionanti della serata. Il trio si esibisce in un programma in cui le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano, e internazionale si alternano in un armonioso equilibrio, con brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera.



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08



