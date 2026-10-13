Ilaria Salis: annullata in appello la condanna per licenziamenti senza giusta causa
La vicenda giudiziaria che coinvolge Ilaria Salis, eurodeputata e figura nota del panorama politico italiano, ha avuto una svolta importante. La Corte d'Appello di Milano ha annullato per un vizio procedurale la sentenza di primo grado che la condannava a risarcire due ex collaboratori, Valentina Dadda e François Gelmetti, per averli licenziati senza giusta causa. La decisione era stata oggetto di dibattito e ora dovrà essere riesaminata.
Il ricorso della difesa e il vizio di notifica
I giudici di secondo grado hanno accolto le argomentazioni della difesa di Salis, che aveva segnalato irregolarità nella notifica degli atti. Secondo quanto emerso, tali errori avrebbero compromesso il diritto di difesa dell'eurodeputata, rendendo nullo il procedimento di primo grado. Di conseguenza, la condanna a oltre 300 mila euro di risarcimento è stata annullata.
Conseguenze e prossimi passi
La causa tornerà ora al Tribunale di Milano, che dovrà riesaminare il merito della controversia. Sarà un nuovo processo per accertare se i licenziamenti siano stati legittimi o meno. La vicenda resta quindi aperta e potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi mesi.
Chi è Ilaria Salis
Ilaria Salis è un'eurodeputata italiana, nota per il suo impegno in ambito sociale e politico. La sua figura è stata al centro delle cronache anche per altre vicende giudiziarie. Questa nuova decisione della Corte d'Appello rappresenta un capitolo significativo nella sua storia personale e pubblica.
Reazioni e implicazioni
La notizia ha suscitato interesse sia per le implicazioni legali sia per quelle politiche. L'annullamento della condanna per vizio procedurale non equivale a un'assoluzione nel merito, ma apre la strada a un nuovo esame della questione. Resta da vedere come si evolverà il caso e quali saranno le ripercussioni sull'immagine e sull'attività politica di Salis.
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