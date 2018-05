Ilva di Taranto, muore un operaio dopo incidente su una gru

TARANTO, 17 MAGGIO - Angelo Fuggiano, 28 anni, operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast dell'appalto Ilva, è morto in seguito a un incidente avvenuto nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal siderurgico. Nella stessa zona morì un altro operaio nel 2012, Francesco Zaccaria: stava lavorando in cima a una gru quando l'area dello stabilimento fu investita da una violenta tromba d'aria. I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e dell'appalto dalle 11:00 di questa mattina.

Secondo fonti sindacali, durante il cambio funi di una macchina scaricatrice, un cavo sarebbe saltato durante la fase di ancoraggio della parte finale, travolgendo il lavoratore. Vani i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e ispettori del lavoro.

Immediato è stato anche l'intervento dell'azienda in amministrazione straordinaria: "Sono in corso da parte dell'azienda tutte le indagini per poter risalire alle cause dell'evento. L'Ilva esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Angelo Fuggiano e a tutti i suoi cari", ha fatto sapere la comunicazione del siderurgico in amministrazione straordinaria.

Claudio Canzone

