Ilva, Renzi a Taranto per discutere sul futuro dello stabilimento

TARANTO, 02 MARZO – L’ex premier Matteo Renzi si è presentato a sorpresa questa mattina a Taranto per un incontro con i rappresentanti sindacali del polo siderurgico Ilva. E’ stato lo stesso Renzi a comunicarlo postando su Instagram una foto del mare tarantino con scritto: «A Taranto, stamani. Ho incontrato alcuni rappresentanti dei lavoratori dell'Ilva insieme alla mitica Teresa Bellanova (viceministro allo Sviluppo economico, ndr)». «Non abbandoniamo i lavoratori di questa realtà così importante», scrive ancora l’ex presidente del Consiglio. Poi, il commento sui dati Istat relativi all’occupazione: «A proposito di lavoro. Istat oggi ha dato il consuntivo finale dei posti di lavoro creati nei mille giorni del nostro governo. Da febbraio 2014 a dicembre 2016 il saldo netto positivo è stato di 681mila posti di lavoro in più. Di questi 488mila a tempo indeterminato».

«Questi sono numeri, fatti, storie – prosegue Renzi - Forse non sono voti, ma certo sono volti in carne e ossa. Ancora non basta, ma il JobsAct ha restituito una speranza a molti nostri connazionali. Adesso di nuovo in auto verso un'altra tappa del nostro viaggio al Sud».

L’incontro tra Renzi, il viceministro dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova, e i rappresentanti dei sindacati metalmeccanici, è avvenuto in un hotel cittadino di Taranto. Durante il meeting si è discusso del futuro dell'Ilva, di ambientalizzazione, del recente accordo sulla Cassa integrazione straordinaria, della questione amianto e di tutela della occupazione nell'incontro.

«Tra i punti trattati – recita una nota dei sindacati - la valutazione della possibilità di effettuare rilievi mirati al riconoscimento del danno sanitario che sia in linea e derivato dai nuovi piani ambientali; applicazione in toto dall'Aia, rielaborata, e solo in versione migliorativa, in relazione ai nuovi piani ambientali; l'analisi dei percorsi possibili relativi alle bonifiche di amianto e soprattutto ai possibili riflessi a beneficio dei dipendenti; il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e il riconoscimento di adeguati ammortizzatori sociali per accompagnare il percorso di ambientalizzazione e di fermate temporanee degli impianti come riportato nell'accordo del 27/02/2017».

Alla riunione organizzata da Bellanova hanno partecipato anche i segretari generali di Fim, Fiom, e Uilm, Valerio D'Alò, Giuseppe Romano e Antonio Talò, insieme ad alcune Rsu dello siderurgico tarantino. «E’ indispensabile un continuo confronto con il governo e con i commissari straordinari», dicono Fiom e Uilm, ribadendo la necessità che il governo garantisca la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini del territorio ionico e dei lavoratori di Ilva ed il mantenimento dei livelli occupazionali».

La visita a sorpresa di Renzi non è però piaciuta al coordinatore cittadino del Pd di Taranto, Costanzo Carrieri, che su Twitter ha scritto: «Matteo Renzi vergognati di non avvisare il partito". Il tweet è stato poi cancellato.

[foto: giornalettismo.com]

Antonella Sica