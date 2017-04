Immenso Federer: domato in due set Nadal

NAPOLI, 3 APRILE – Sul cemento di Miami, è andata in scena la trentasettesima sfida tra Federer e Nadal. Dopo le finali di Melbourne ed Indian Wells, dove lo svizzero si impose sul tennista maiorchino, è toccato stavolta al pubblico della Florida assistere alla quarta vittoria di fila di Federer.

6-3 6-4 il punteggio con il quale lo spagnolo è stato regolato in meno di due ore. Il caldo e la grande umidità l’hanno fatta da padroni nelle prime fasi del match, dove i giocatori hanno sbagliato molto, concedendo varie palle break. Più avanti nel primo set, tuttavia, è stato lo svizzero ad imporsi con il suo gioco particolarmente aggressivo che non ha lasciato spazio a Nadal. Meno emozioni invece nel secondo set, che Federer ha conquistato grazie all'unico break point strappato al maiorchino.

Con la vittoria di ieri lo svizzero raggiunge i 91 titoli in carriera. Si tratta di una nuova tripletta nei primi tre mesi di stagione per Federer, che non iniziava così dal 2006, quando la sua carta d’identità diceva 25 e non 37 anni.

“Non ho più 24 anni, il mio corpo ha bisogno di riposo”, così Roger ha annunciato che non tornerà sui campi fino al Roland Garros, per poi poter preparare al meglio anche la stagione sull’erba.

Paolo Fernandes



Foto: eurosport.com