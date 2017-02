Immigrazione, 171 indagati per falsi permessi soggiorno in Lombardia

MONZA, 20 FEBBRAIO - Centosettantuno sono le persone indagate dalla procura di Monza, di cui 11 sono destinatarie di misure cautelari, nell’ambito di un’inchiesta della polizia del commissariato di Monza. Secondo le forze dell’ordine, gli indagati facevano parte di un’associazione che favoriva l’immigrazione clandestina e la permanenza illegale in Italia, fornendo falsa documentazione finalizzata all’ottenimento del permesso di soggiorno.





Assunzioni false Secondo quanto riferito, nell’indagine sarebbero coinvolti un commercialista brianzolo, alcuni titolari di ditte fittizie nelle quali assumere i cittadini stranieri e i procacciatori di clienti. Inoltre i poliziotti avrebbero scoperto la documentazione di oltre 30 ditte fittizie che hanno assunto più di 1.500 dipendenti.





Come calcolato dalla stessa polizia, le prove “permettono di quantificare il volume d’affari dell’associazione per delinquere in una cifra oscillante tra i 2 e i 3 milioni di euro dall’anno 2012”. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella sala Scrofani della Questura di Milano.

Maria Azzarello

Credit: infooggi.it