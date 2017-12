Immutato in serie A Roma e Napoli inter resta in vetta a +1 su Napoli, oggi sorteggi coppe

ROMA 11 DICEMBRE - Tutto immutato in testa alla classifica di serie A dopo la 16/a giornata. Dopo lo 0-0 tra Juventus e Inter nell'anticipo di sabato sera, reti bianche anche per la Roma e Verona col Chievo e per il Napoli in casa con la Fiorentina.

L'Inter rimane quindi in testa con un punto di vantaggio sul Napoli, due sulla Juventus e cinque sulla Roma che deve pero' recuperare una partita. Primo successo per Rino Gattuso sulla panchina del Milan: 2-1 al Bologna. Intanto oggi alle 12 occhi puntati a Nyon dove si svolgera' il sorteggio degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League.In Champions la Roma si augura di evitare Real Madrid e Bayern Monaco mentre per la Juventus il sorteggio ideale sembrerebbe quello contro i turchi del Besiktas. In Europa League Milan, Lazio e Atalanta sono testa di serie e dovrebbero avere un sorteggio piu' agevole; per il Napoli pericolo Atletico Madrid o Arsenal.