Importante Concorso Lirico Internazionale intitolato a san Francesco di Paola

COSENZA, 02 FEBBRAIO - A metà marzo la grande musica attraverserà il dorsale appenninico della Calabria fino a contaminare lo Ionio e il Tirreno. Un evento speciale che, misto al mistero e alla gloria infinita che furono di San Francesco di Paola, eleverà dal palcoscenico storico del “Rendano” di Cosenza il frutto di un serio lavoro e della qualità professionale del M° Luigi Stillo e della dott.ssa Giusy Ferrara.

L'Associazione Musicale “Orfeo Stillo”, sodalizio storico che festeggia nel 2018, 32 anni di ininterrotta attività nel settore della divulgazione, promozione, produzione e alta formazione musicale, organizza tra le innumerevoli iniziative da 15 anni il Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Città di Paola” - Premio S.Francesco di Paola. La manifestazione riconosciuta dalla Regione Calabria dal 2012, quale “Evento storicizzato”, ne ha consacrato definitivamente il suo alto livello culturale. Un prestigioso attestato dovuto anche in considerazione dell'altissimo livello artistico e del cospicuo numero dei partecipanti, provenienti da tutta Italia e con moltissime presenze straniere.



Considerato il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni dalla categoria Canto lirico, che ha visto moltissimi vincitori affermarsi nei più importanti teatri lirici di tutto il mondo, la presenza di insigni giurati, i numerosi premi offerti anche grazie ai prestigiosi partner, la Direzione artistica ha deciso di fare un passo più impegnativo e straordinario. Da quest'edizione il Canto lirico non sarà solo una categoria a prova unica tra le altre 20, ma diventerà un Concorso Lirico Internazionale a se stante, articolato in tre prove: eliminatoria, semifinale e finale con un importante montepremi in denaro e moltissimi premi speciali (borse di studio, concerti, masterclass, scritture artistiche, etc).



Si svolgerà dal 13 al 15 Marzo p.v. presso il bellissimo Teatro di Tradizione A. Rendano di Cosenza, con Serata Gala proprio in conclusione dei lavori il 15 sera, che diventerà anche una serata evento in cui si focalizzeranno con performance artistiche tutti gli aspetti dell'opera.

Saranno presenti in giuria: Il Direttore Artistico dell’Associazione, Luigi Stillo, il Presidente dell’Aslico di Milano/ Teatro Sociale di Como ed il Direttore Generale rispettivamente Fedora Sorrentino e Giovanni Vegeto, il Direttore D’Orchestra Daniele Agiman, il Soprano Cinzia Forte ed il critico Danilo Boaretto direttore di OperaClick. M° Stefano Vizioli - Il Direttore Artistico del Teatro G. Verdi di Pisa.

Molte le prestigiose istituzioni musicali che hanno voluto essere affianco all'Associazione con premi significativi che vanno sempre nell'ottica della valorizzazione dei talenti: Amici del Loggione della Scala di Milano; Casa Verdi Milano; Fabbrica Young Artist Program dell' Opera di Roma; Fondazione Resonnance di Roma; Mascagni Opera Studio Teatro Goldoni di Livorno; l'Associazione Tropea Musica di Tropea e ovviamente l'Aslico di Milano -Teatro Sociale di Como che è partner del Concorso già da diversi anni.

Il Concorso Lirico San Francesco di Paola, intitolato appunto al Santo patrono della Regione, ispirò già nel 1962 F. Liszt nella composizione san Francesco di Paola che cammina sulle onde. Di recente si sono celebrati i 600 anni dalla nascita del santo con una grande produzione della stessa Associazione Stillo dal titolo "Insieme per San Francesco”, andata in onda su Rai 5 il 27 Marzo scorso (https://www.youtube.com/watch?v=fxg8Ddcmcik). L’evento gode per merito del gruppo organizzativo del patrocinio istituzionale della Regione Calabria e della Città di Cosenza.

La Direzione Artistica è affidata al M° Luigi Stillo e la Direzione Organizzativa alla Dott.ssa Giusy Ferrara.



Il bando e tutte le info sono reperibili sul sito: www.associazionestillo.it

Egidio Chiarella