IMPRESA 2030: governance, credito, cyber security ed energia per la continuità aziendale

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Il 27 ottobre 2026, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, un confronto tra istituzioni, professionisti ed esperti sulle principali sfide dell’impresa contemporanea.

Roma – Martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle 12:00, la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, in Via della Pisana 1301, ospiterà “IMPRESA 2030 – Adeguati assetti, prevenzione dei rischi e strumenti per la continuità aziendale”.

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L’iniziativa, organizzata da Bartolomeo Giuliano del COINS insieme a Livio Borcime e Claudia Gentile, nasce con l’obiettivo di offrire a imprenditori, professionisti e operatori economici una lettura integrata degli obblighi, dei rischi e delle opportunità che stanno trasformando il sistema impresa.

Il confronto partirà dagli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, dalla responsabilità amministrativa e dai segnali di emersione della crisi, per estendersi ai temi della bancabilità, del rating, del Fondo di Garanzia e della finanza agevolata.

Ampio spazio sarà riservato all’innovazione 4.0, alla direttiva NIS2, alla cyber security e ai nuovi rischi connessi ai deepfake e alle vulnerabilità interne legate alla formazione del personale. Sarà inoltre approfondito il possibile contributo dell’intelligenza artificiale ai processi organizzativi e decisionali delle imprese.

Il programma affronterà anche la protezione patrimoniale del TFR aziendale, il welfare e la longevità sana di imprenditori e dipendenti, lo scenario economico e competitivo e il ruolo delle energie rinnovabili come asset strategico per la stabilizzazione dell’impresa.

I lavori saranno aperti da Antonello Aurigemma, con i saluti istituzionali di Stefano Erbaggi e Daniele Sabatini. La relazione introduttiva sarà affidata a Vincenzo Palumbo, direttore del COINS, mentre la moderazione sarà curata da Claudia Gentile.

Interverranno Andrea Belardi, Graziano Martin, Clementina Baroni, Eleonora Saccucci, Giuliana di Caprio, Fabio Marinaro, Livio Borcime, Luigi Parenti, Stelvio Runci, Pierluigi Trastulli, Umberto Macchi, Giovanni Ciallella ed Elena Guidotti.

“IMPRESA 2030” vuole promuovere una riflessione concreta sulla capacità delle aziende di prevenire le criticità, proteggere il proprio patrimonio, accedere al credito e utilizzare innovazione, sicurezza ed energia come leve di continuità e sviluppo.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta attraverso il QR code presente sulla locandina o al link:

https://teams.microsoft.com/meet/3749695455679949?p=gjNQatjWRsvMgRWDaq

Info:

https://fb.me/e/k8Pkf9M1p

IMPRESA 2030

27 ottobre 2026 | Ore 9:00–12:00

Sala Mechelli – Consiglio Regionale del Lazio

Via della Pisana 1301, Roma