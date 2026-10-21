Impresa storica del Como: 4-1 al Manchester United in Champions League

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Una serata indimenticabile per il Como, che nella sua prima storica partecipazione alla Champions League travolge il Manchester United con un netto 4-1. La squadra di Cesc Fabregas ha offerto una prova di grande personalità e qualità, superando i più blasonati avversari inglesi grazie alle reti di Nico Paz (doppietta), Douvikas e Ramos. Il gol della bandiera per i Red Devils è arrivato nel recupero con Zirkzee.

Un primo tempo di grande intensità

Il Como parte fortissimo e al 2' passa già in vantaggio: Nico Paz, ex Real Madrid, riceve palla da Cunha al limite dell'area, si sistema il pallone e fa partire un sinistro a giro imprendibile per Lammens. Il Manchester United accusa il colpo e fatica a reagire, mentre i padroni di casa controllano il gioco con personalità. La difesa del Como, guidata da Maguire, tiene bene le offensive avversarie, e Butez si dimostra sicuro tra i pali.

Il raddoppio e il dominio nella ripresa

Nella ripresa, il Como torna in campo con lo stesso piglio e al 49' raddoppia: azione verticale Baturina-Nico Paz, che premia il taglio di Douvikas; il greco supera De Ligt e batte Lammens in uscita. Il Manchester United sembra non avere la forza di reagire e al 57' incassa il terzo gol: errore madornale di Baleba in costruzione, Nico Paz recupera palla e davanti a Lammens è freddo nel siglare la sua doppietta personale. La partita è senza storia e al 75' arriva anche il poker: gran cross di Kaiki dalla sinistra per l'inserimento di Ramon, che di testa batte per la quarta volta Lammens.

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Il gol della bandiera nel recupero

Nel recupero, il Manchester United trova il gol della bandiera con Zirkzee, che approfitta di una dormita della difesa del Como: Diallo pennella col sinistro per l'olandese che aggancia in area e, indisturbato, batte Butez sotto le gambe. Ma è solo una consolazione per i Red Devils, che escono sconfitti da una serata storica per il calcio italiano.

Le parole di Fabregas nel post-partita

"Questa vittoria è per i tifosi e per la città di Como", ha dichiarato un emozionato Cesc Fabregas a fine gara. "Abbiamo dimostrato di poter competere ad alti livelli, ma dobbiamo restare umili e continuare a lavorare. Il Manchester United è una squadra fortissima, ma stasera abbiamo fatto qualcosa di straordinario". Il tecnico spagnolo ha poi elogiato la prestazione dei suoi ragazzi, sottolineando l'importanza del gruppo e dello spirito di sacrificio.

Un risultato che entra nella storia

Il 4-1 al Manchester United rappresenta una delle pagine più belle nella storia del Como, che mai aveva ottenuto un risultato del genere in una competizione europea. La squadra lariana, neopromossa in Serie A e alla prima esperienza in Champions League, ha dimostrato di poter giocare alla pari con club di fama mondiale. I tifosi del Como, accorsi numerosi allo stadio, hanno festeggiato a lungo i loro eroi, in una notte che difficilmente dimenticheranno.