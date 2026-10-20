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In arrivo la nuova edizione del Festival delle Diversabilità al Teatro Politeama di Catanzaro

Ospite d’eccezione Simona Atzori Appuntamento domenica 22 novembre

Trasformare i confini in opportunità, superare le barriere culturali e celebrare il valore autentico dell'inclusione attraverso la forza del linguaggio artistico. Manca poco più di un mese per la nuova edizione del "Festival delle Diversabilità 2026", in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00 nella prestigiosa cornice del Teatro Politeama.

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L'evento è promosso dall’Associazione Afrodite con l'obiettivo di porre l'accento sul binomio virtuoso tra espressione artistica e sensibilizzazione sociale, unendo territorio, cultura ed emozioni.

Ospite d’eccezione della serata, insieme a tantissimi altri talenti, sarà Simona Atzori. Pittrice, ballerina e scrittrice, la Atzori porterà sul palco del Politeama la propria straordinaria testimonianza e sensibilità artistica, dimostrando come l'arte possa abbattere ogni pregiudizio e trasformarsi in uno strumento unico di riscatto, condivisione e crescita collettiva.

L'iniziativa si avvale del sostegno e della collaborazione di importanti realtà istituzionali e sociali del territorio: l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, l’Ufficio Catechistico, il Garante della Disabilità della Regione Calabria, Fidapa sezione di Catanzaro e Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa. Main Sponsor è la Fondazione Banca Montepaone, affiancata da Autoc, DNA Logistica, FBI Communication, Gioielleria Megna. Le Dune, Newtel, e Polisportiva Magna Grecia.

Il progetto vede, inoltre, la preziosa collaborazione di Modelli si Nasce, Azzurra Di Lorenzo, Michele Affidato, FIDAPA, Maison della Danse e Istituto Comprensivo Casalinuovo.

I biglietti per assistere all'evento sono già disponibili sulla piattaforma LiveTicket al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=705521&InstantBuy=1.