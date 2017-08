Calabria: nel 2016 esportazioni in crescita del 10,4%

CATANZARO, 19 AGOSTO – Stando a quanto si evince dal XXXI Rapporto Ice ‘L'Italia nell'economia internazionale’, nel 2016 le esportazioni di beni made in Calabria sarebbero aumentate del 10,4%.

Il dato risulta di gran lunga superiore alla media nazionale (+1,2%), per un valore complessivo di 414 milioni di euro, pari ad una quota dello 0,1% delle esportazioni nazionali. I principali mercati di sbocco per le produzioni calabresi sarebbero i Paesi europei con un peso del 42,5% sul totale regionale e un flusso in aumento del 9,8%.

Guardando ai singoli Paesi, la Calabria avrebbe incrementato le proprie esportazioni verso la Svizzera (+65,1%), gli Stati Uniti (+21%), la Germania (+16,2%) e la Francia (+24,8%). A livello provinciale, l'aumento più cospicuo per l'export è stato messo a segno da Catanzaro (28,7%), seguita da Reggio (+19,1%) e Cosenza (+6,3%): singolarmente, queste province rappresentano l'84,5% del totale. I flussi commerciali di Vibo e Crotone si sono invece ridotti rispettivamente del 24,3 e 5,9%.

Luna Isabella

(foto da scoprilacalabria.com)