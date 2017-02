In Calabria nuovo show di Arturo Brachetti, al Cilea di Reggio e al Rendano di Cosenza a marzo

Attesa per il nuovo show di Arturo Brachetti in prima assoluta in Calabria al Cilea di Reggio e al rendano di Cosenza a inizio marzo

Metà Teatro Cilea già prenotato per lo show del 10 marzo a Reggio Calabria e verso il tutto esaurito con un mese di anticipo al Teatro Rendano di Cosenza per la replica del giorno successivo, sabato 11 marzo, per la prima assoluta in Calabria del nuovo fantasmagorico show di Arturo Brachetti, il trasformista illusionista più celebre al mondo.

Un evento unico e irripetibile, come è ogni spettacolo portato in scena da questo geniale artista torinese che, con ogni sua creazione, ha incantato il pubblico di tutti i continenti. In questo nuovo incredibile spettacolo, che lui stesso ha definito il più surreale di sempre, Brachetti aprirà le porte della sua casa magica, fatta di ricordi e di fantasie, una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.In scena cinquanta nuovi personaggi, che lasceranno tutti senza fiato per novanta minuti, durante i quali con la fantasia, l’assurdo, il trasformismo e la magia, Brachetti trasporterà gli spettatori nel suo mondo fantastico, anche attraverso ombre cinesi, sand-art, 3D mapping e molto altro. I biglietti sono in vendita nei punti Ticketone (Reggio: B’Art e New taxi; Cosenza: Inprimafila) e online al sito www. ticketone.it. Per ogni informazione sono disponibili lo 0968441888 o il sito web www.ruggeropegna.it “Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere. È una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri”, afferma Brachetti, considerato in molti paesi un autentico mito vivente nel mondo del teatro e della visual performing art.Proseguono intanto le prevendite anche dei successivi appuntamenti: l’unico concerto in Calabria di J-Ax e Fedez del 3 aprile al Palacalafiore e il ritorno in Calabria di Notre Dame De Paris il 23, 24, 25 giugno per la prima volta a Cosenza.