In campo la A1 femminile del Tennistavolo Norbello per il recupero della prima giornata

NORBELLO, 17 FEBBRAIO 2017 - CAVALCARE L’ONDA SAREBBE IL MASSIMO

Forse la settimana più serena da quando i campionati 2016 – 17 hanno preso corso. In casa giallo blu sono ancora forti gli effetti benefici scaturiti da un sabato non certo qualunque. In attesa di rivedere la prima squadra maschile nel rush finale per conquistare la salvezza, i tifosi guilcerini hanno l’opportunità di sostenere le norbellissime, alle prese con un recupero che, se ben interpretato, potrebbe anche mettere in forse un pronostico ben chiaro che propende verso la compagine del Parma. Ai non appassionati che volessero assistere ad un incontro con diverse interpreti del Tennistavolo italiano e internazionale, si ricorda che l’ingresso è gratuito.

Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Prima giornata di ritorno – Sabato 18 Febbraio 2017 - Ore 18:30

Sede di gioco: Norbello (OR)

A.S.D. Tennistavolo Norbello - Tennistavolo Center Parma

ATTENTE ALLA N. 1 D’ITALIA

Forse una leggerezza nel comporre la formazione, forse un po’ di emozione per l’esordio stagionale. Quel che è rimasto della sfida in Emilia è un brutto cappotto, meritato ma troppo generoso nei confronti di un’ossatura avversaria che non ha certo bisogno di donazioni. Sarebbe bello vedere la squadra di casa fare qualcosa in più, specie in un momento in cui le paure per la retrocessione sono state parzialmente fugate col pari di Sgonico.

Il Tennistavolo Parma si presenterà con un trio ben assortito. Chiara Colantoni è diventata la n. 1 d’Italia e la sua serietà è ben nota anche quando gioca per la nazionale italiana maggiore. Proprio qualche giorno fa ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico quale eccellenza sportiva della Regione Lazio. Per lei appena due sconfitte, contro la sua compagna di nazionale Deborah Vivarelli e la cinese del Castel Goffredo Cui Chenxue.

Fa parte del clan azzurro anche Jamila Laurenti (n. 24) che a Hodonin (Repubblica Ceca) ha conquistato un bel bronzo nel singolare cadette. Con loro anche Giulia Cavalli che rimane tra le più forti atlete in circolazione (n. 14).

I tifosi locali attendono al varco l’ucraina Diana Styhar che ha colto due vittorie fondamentali a Sgonico. Ma vorrebbero che anche la super difesa di Wei Jian creasse qualche scompenso alle avversarie. Nei ranghi del team isolano ricompare Roberta Perna, alla ricerca del suo primo successo stagionale.

