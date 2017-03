Crotone: chiesa gremita di gente per ultimo saluto Antonella

CROTONE, 18 MARZO – Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Antonella Lettieri, la donna di quarantadue anni uccisa la sera dell'8 marzo a Cirò Marina.

La bara, cosparsa di rose bianche, è uscita dal palazzo comunale dove era stata allestita la camera ardente. La cerimonia si è svolta ieri sabato 18 marzo nella piccola chiesa di San Cataldo, gremita di gente, ed è stata officiata dai parroci don Gianni Filippelli e don Antonio Mazzone. Così don Filippelli: "Siamo come una grande famiglia nella preghiera silenziosa. Una famiglia che trova nell'unione e nella speranza il modo per vivere un dolore incomprensibile”.

“Faremo giustizia per tutte le donne che l'8 marzo sono state offese" ha affermato nel suo messaggio una delle nipoti di Antonella. Poi a prendere la parola è stato il sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla: “Non possiamo fare nulla per alleviare questo dolore se non essere vicini col cuore e con l'affetto di tutta la popolazione che è caduta nel baratro per colpa di un essere ignobile che mi auguro la giustizia sappia condannare".

Luna Isabella

(foto da emmelle.it)