In Confcommercio si festeggia "La primavera delle imprese". Eletto il Presidente del Gruppo Giovani

COSENZA, 21 MARZO - Pietro Pietramala, imprenditore quarantenne operante nel settore dell’organizzazione e della gestione di eventi, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio della provincia di Cosenza. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo, alla presenza del Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori, Alessandro Micheli.

Il Gruppo, costituito dagli imprenditori "under 42" aderenti a Confcommercio, rappresenta una realtà dinamica ed inclusiva che si propone di rappresentare gli interessi del comparto e favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile locale. Le categorie rappresentate operano nel terziario di mercato e appartengono ai diversi settori del commercio, turismo e servizi.Subito dopo l’elezione, Pietramala ha illustrato le priorità del suo mandato: dall’accesso al credito, alla promozione di reti di imprese, dal tema della sicurezza a quello della legalità. Ha inoltre rilevato l’importanza di dare continuità alle attività intraprese per realizzare progetti concreti tesi allo sviluppo dell’imprenditoria locale. Il neo presidente ha continuato esprimendo entusiasmo e soddisfazione per l’incarico: “Sono onorato della fiducia che l’Assemblea ha voluto accordarmi. Ritengo necessario avviare un lavoro di squadra, fare rete puntando all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano. Quello insediatosi oggi è un gruppo forte, dinamico e pieno di idee, che annovera al suo interno persone di grande professionalità”.Personalità d’eccezione il Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori, Alessandro Micheli, che ha voluto essere presente in una giornata davvero importante per il terziario cosentino: “Viviamo in un mondo che cambia sempre più velocemente, in cui identificare i driver di mutamento è un impegno necessario ed obbligato per le nostre imprese” - ha dichiarato Micheli – “Innovazione e cambiamento sono le chiavi per vincere, ma non c'è innovazione senza l’audacia, la follia e l'anticonformismo degli imprenditori. Oggi in questa platea vedo tutto questo: un gruppo che ha voglia di fare e che certamente riuscirà a raggiungere traguardi importanti”Soddisfatto anche il Presidente Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri, secondo il quale: “Il contributo delle nuove generazioni risulta fondamentale per lo sviluppo dell’economia provinciale. Questo Gruppo ha un compito importante: migliorare ed incentivare la giovane imprenditoria nel difficile contesto provinciale attraverso un lavoro di rappresentanza sindacale che traduca in azioni le istanze e i bisogni della categoria. Sono certo che ciascuno di questi giovani porterà il proprio contributo alla crescita e alla sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale e sarà da esempio per tutte le giovani generazioni.”All’interno del Consiglio sono rappresentati la maggior parte dei settori economici del terziario provinciale, dal commercio ai servizi, dal turismo alle piccole e medie imprese. I consiglieri Francesco Salvatore Amendola ed Oliver Grimoli sono attivi da anni nel settore dell’abbigliamento. Operano nel comparto ricettivo Laura Barbieri, socia e titolare di una storica struttura alberghiera nel cosentino e Veronica Stellato, albergatrice e socia di un hotel alle porte di Rende. Attilio Scarpelli è titolare di uno dei locali più attivi della movida cosentina. In rappresentanza del mondo dei trasporti Fulvio Morrone e per il settore benessere Attilio Romano, titolare di un centro wellness nel rendese. I consiglieri Costantino Argentino, legale rappresentante dell’azienda cui è affidata la gestione del Castello Ducale di Corigliano Calabro, Marco Chiappetta, titolare di un’agenzia pubblicitaria che si occupa di stampa, grafica e creazione di siti web e Corrado Rossi, amministratore unico di una società di business consulting, operano nel mondo dei servizi e delle pubbliche relazioni. Infine, per il commercio all’ingrosso, Matteo Aiello, manager nell’azienda familiare di produzione di caffè esportato in Italia e all’estero, Giovanna Oliverio, operante nel settore del confezionamento di zucchero e Pierluigi Catanzaro, produttore e rivenditore di birra artigianale.Al termine dell’Assemblea, tutti i soci presenti sono stati omaggiati di una piantina di primula simbolo della primavera, con l’augurio e l’auspicio che le nuove leve dell’imprenditoria cosentina possano portare buoni e consistenti frutti per l’economia del territorio.