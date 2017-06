In Danimarca gli alberi sanno anche far musica

Danimarca, 12 giugno 2017 - Aalborg, in Danimarca, viene ritenuta una delle città più felici del mondo. La musica è una delle componenti del ben-essere dei suoi abitanti, in quanto spesso si tengono concerti internazionali da quelle parti.

Ma nel Parco della musica di Aalborg non si va più, o almeno non in via principale, per ascoltare concerti live di filarmoniche o di star del pop. Si va per ascoltare…gli alberi. Già da alcuni decenni, un centinaio di querce e di ciliegi sono stati piantati da artisti locali e internazionali, a ricordo delle loro performance nella cittadina. Negli ultimi cinque anni, però, c’è stata la svolta sostenibilmente tecnologica.

Accanto ad alcuni degli alberi sono state posizionate delle centraline musicali, per cui basta premere un pulsante per sentir diffondersi nella verzura le note del cantante ( e relativo albero) prescelto. Tra le fronde risuona così la musica di artisti tra cui anche popolari icone del pop e rock, come Sting, Rod Stewart, Elton John, Andrea Bocelli.

In media, gli alberi vengono attivati musicalmente un centinaio di volte al giorno, da chiunque lo desideri. Certo, ci sarebbe pur sempre il classico e non disprezzabile canto degli usignoli da ascoltare immersi nel verde, ma per quello ci sono tanti altri posti dove goderseli. Ad Aalborg a cantare sono gli alberi.

