In edicola il nuovo mensile di Zio Paperone

Roma, 20 agosto 2018 - Zio Paperone è il primo per età anagrafica della stirpe disneyana dei paperi, ma l’ultimo ad uscire in edicola con una testata tutta sua.

Così Disney Italia e Panini Comics hanno deciso di rendere omaggio a Zio Paperone, dedicandogli il nuovo mensile – ormai al secondo numero - dedicato al papero più ricco del mondo che, anche su queste pagine, entra in azione a modo suo. Sempre alla ricerca di tesori e di nuove ricchezze Zio Paperone non smentisce i suoi fans e, infatti, stando alla linea editoriale del nuovo fumetto, offrirà una molteplicità di avventure ogni mese, garantendo agli aficionados anche una storia inedita a numero. Spilorcio quindi con la carta moneta, ma non con la carta stampata in un mensile “tuttofumetto” che ospiterà sì il recupero dei grandi classici, ma assicurerà sempre una nuova avventura prodotta appositamente per ogni albo. Il primo numero è stato abbinato al n. 3269 di Topolino, mentre da agosto è reperibile nella sequenza numerica programmata come albo singolo con ben stampato a lato e in copertina il n. 2.