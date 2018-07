In Italia aumentano i turisti. Ma un italiano su tre non si sposta

UDINE, 12 LUGLIO - Con l'arrivo della stagione estiva si ritorna a parlare di turismo. I dati che arrivano dagli enti e dalle istituzioni mostrano un settore in crescita, in termini generali. Ma ad un esame più approfondito dei numeri si scoprono anche delle contraddizioni: gli italiani viaggiano poco.



Partiamo dal quadro più ampio. Il turismo va, secondo l'Agenzia nazionale italiana del turismo e l'Osservatore nazionale: nel 2017 nel mondo il settore è cresciuto del 6,8% rispetto al 2016, l'Europa alza la media con l'8,4% e l'Italia migliora di ben 11 punti percentuali. Nel Belpaese il peso del turismo è del 13% complessivo, con una crescita prevista per quest'anno dell'1,8%. Nel 2017 il settore ha generato 3,4 milioni di posti di lavoro.



Gli stranieri che vengono a visitare le nostre coste e montagne portano un indotto di 39 miliardi di euro, contro i 24,6 miliardi che gli italiani spendono all'estero: un surplus commerciale di circa 15 miliardi. L'Italia è, tra i cittadini non europei, la meta privilegiata. Ma non sono tutte rose e fiori: come riporta Gian Antonio Stella, il World Economic Forum ci mette all'85° posto nella classifica di convenienza degli alberghi, al 104° per l'efficienza del marketing e al 115° per il rapporto qualità prezzo.



Ma il dato peggiore è un altro: nel 2016 l'Eurostat ha mostrato come il 58% degli italiani non sia andato in vacanza, contro il 38% medio europeo. Solo in Romania, Portogallo e Grecia si viaggia meno. Mentre negli Stati più ricchi (Finlandia, Olanda, Lussemburgo) la percentuale di chi non si è concesso un riposo lontano da casa è molto più bassa.



Perchè gli italiani non viaggiano? Circa metà di chi non è partito (il 48,8% per la precisione) non l'ha fatto per motivi finanziari. Danilo Taino ha calcolato che il 28,5% del totale degli italiani non ha viaggiato perchè non aveva abbastanza soldi, contro l'8,14% dei tedeschi e il 4,89% degli olandesi. Di nuovo, peggio di noi fanno solo Portogallo (49,4%) e Grecia (48,04%).

[Foto: haivisto.com]



Danilo De Rosa