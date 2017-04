In Punta di Donna, Incontro Donna: Storia, storie e storiografia, Palazzo S. Giacomo, 7 aprile

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 06 APRILE - "In punta di donna" quando l'arte dà una risposta decisa contro ogni forma di violenza, in special modo la violenza che colpisce la donna: il format creato dall’associazione Roma Restyle con la direzione artistica di Michele Vitiello, dopo il flash mob e l’evento artistico ed espositivo ospitato dalla Casina Pompeiana, venerdì 07 aprile conclude con un ultimo appuntamento la rassegna Marzo Donna – 2017, curata da Daniela Villani Assessora alle Pari Opportunità e Qualità della Vita del Comune di Napoli.

L’iniziativa “Incontro Donna: Storia, storie e storiografia” gode dell'adesione del Senato della Repubblica Italiana e del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Sarà presente la Vice Presidente del Senato della Repubblica, Senatrice Rosa Maria Di Giorgi per i saluti istituzionali, in rappresentanza del Presidente Pietro Grasso.

L'incontro si aprirà con la proiezione del video documentario "Respect Me!#Nogenderviolence" evento creato dal Ministero dell'Interno. A seguire saranno proiettati alcuni video in tema, presentati dalle scuole del territorio, a novembre, in occasione della rassegna #svergognati curata sempre dall’Assessorato per le Pari Opportunità e Qualità della Vita del Comune di Napoli.

La parola sarà data alla dott.ssa Daniela Villani, con la chiusura dell'ultimo progetto dedicato alla donna e contro ogni forma di violenza dal titolo "Marzo Donna 2017- Una rete di Opportunità".

Verrà presentata la storia di Irma con il romanzo inchiesta di Fabio Torriero. “Il silenzio di Irma – la vergogna che uccide”, edizioni Terre Sommerse, la storia di una donna invisibile, rinchiusa dal tempo e dall’omertà di una società, quella italiana dei primi del Novecento, che considerava la malattia mentale, un peccato, una colpa.

L’evento continuerà con un viaggio nel mondo dell'arte insieme alla prof.ssa Erminia Mitrano, attraverso l'impegno sociale e culturale della Scuola di Grafica d'Arte dell'Accedemia di Belle Arti di Napoli ed i suoi giovani artisti.

Mostra fotografica a cura di Federica Capo.

In questa occasione, in serata, verrà illuminato di rosso il Maschio Angioino, segno e simbolo di una nuova luce della città, nel rispetto e nei valori della donna.

L’incontro sarà presentato e coordinato dal critico letterario Niccolò Carosi.

Comunicato stampa

Erica Prisco